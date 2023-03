Tarde de rejones en la clausura de la feria del caballo y el toro en Villalba

En el Arenosillo hay enchiquerado un Miura y en Villalba seis de Albaserrada para el festejo de rejones con el que esta población remata hoy su feria de la Tapa, El Caballo y El Toro. Lo hace precisamente con estos dos últimos elementos que nombro: con el caballo y el tor o como excelsos protagonistas de una tarde que debe suponer todo un espectáculo de rejoneo porque gente acreditada para eso hay en el cartel.Más el poso de figurón de este arte de Marialva que significa Joao Moura le añade aun más ese matiz de cita difícil de evitar en esa tesitura que la organización de estas jornadas quiere mostrarle como homenaje a su figura.La cita será a las 13.30 horas en el escenario de la carpa que lleva acogiendo estos días todo tipo de actividades.En cuanto al cartel no deja dudas de su atractivo para el aficionado. Los nombres de Andy Cartagena , Joao Moura, Moura Caetano, Andrés Romero , Miguel Moura y Sebastián Fernández así lo expresan. Tauromaquia española y portuguesa para abrochar un ciclo que ha tenido dentro muchas cosas importantes que por imperativos de espacio han ido solapándose pero en modo alguno olvidándose.Porque el resumen de esta feria no debe pararse en esa importante gala de premios y premiados que protagonizó en la noche del viernes la delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva. Junto a toda esa impronta de nombres consagrados y con un sitio importante en la Fiesta deja sin embargo regusto por ejemplo la realidad que tanto Carlos Tirado como Guillermo Luna y su compañero de cartel Mauro Macandro dejaron sobre el tapete de ese albero frente a sendos ejemplares de Hidalgo Rincón en jornada de tienta. Hablan mucho y bien esas lenguas de taurinos que no paran de contar cosas bonitas de lo que los noveles dejaron sobre el ruedo. Tirado y Luna expresando ganas y maneras de afrontar el toreo son cosa importante donde asentar esperanzas de futuro sobre los que deben llegar a protagonizar el futuro de esta Huelva.Y si de futuro debe hablarse posiblemente haya que pensar que la feria también lo debe tener. Un evento de tal calibre con un motor que suena bien y dejando la impronta de trabajo bien hecho y coordinación tiene que tener aval en el tiempo. Y en ese tiempo quizás la figura de un hombre como Manolo Campuzano que ha engranado todas las piezas a la perfección también debiera tener su encaje. Dejemos llegar el tiempo.

Crónica para un Guardia Civil

Fuera de guion una hija había urdido el homenaje justo a un padre. Fuera de guion oficial. Espontánea en el ruedo de un festejo reglado con el alcalde cómplice de ese homenaje que la noche del viernes le llegó a Andrés Nieto. Guardia civil de oficio, delegado gubernativo de vocación. Sin valorar adjetivos cariñosos y lógicamente entrañables, el homenaje que esa hija le monta a este padre me parece de una pureza y una justicia fuera de toda duda. No se cuanto tiempo hace que conozco a Andrés por esos callejones pero sí cuanto le he visto actuar con firmeza pero también mano izquierda para atemperar problemas. Mientras contemplaba la escena la otra noche sobre el escenario de Villalba pensaba cuan justa es la vida en determinados momentos para hacerte justicia. Y a Andrés se la hizo su hija pero quizás en nombre de todos los que pensamos que este tipo es pura pasión por su papel de delegado en callejones donde las cosas no siempre son fáciles, ni bonitas ni glamurosas. Hay que tener afición y respeto al reglamento, al espectador y a la Fiesta. Respetar, esa es la palabra que mejor define cualquier homenaje que le pueda llegar a este tipo que seguramente ha honrado su uniforme con sobriedad y ahora le añade decoro a esta Fiesta y sus personajes. Y a sus periodistas. También a sus periodistas a los que Andrés ha cuidado en su dignidad con un mimo impagable. Un tipo que se auto exige seriedad para todo. Conociéndolo en su rigor es más que probable que se haya llevado ‘detenida’ a casa a la ‘espontánea’... para comérsela a besos. Cómo debe ser.