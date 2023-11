30 temporadas de luz y toros para la plaza de toros de Niebla

Debiera haberse inaugurado el domingo 31 de octubre de aquel año de 1993 con un cartel de rejones en el que estaban anunciados Rafael Peralta, Joao Moura y Leonardo Hernández, hermano de uno de los empresarios, Pedro, quien junto a José Luis Torres llevaban el peso de aquella organización. Mas toda la disposición del mundo se la llevó por delante la lluvia impertinente que aquel señalado día dejo todo en borrajas hasta que casi un mes después, el 27 de noviembre de ese reseñado año se cumpliese ese protocolo oficial de inauguración.Ese día sí, tres caballeros rejoneadores cruzaban de forma oficial el albero iliplense para encerrarse con una corrida de toros de la divisa onubense de Carmen Borrero y propiciar una interesante tarde de toros. Del cartel original se había caído el portugués Moura y en su lugar entró otro portugués afincado en tierras sevillanas como fue Joao Ventura, padre del actual Diego Ventura.Como anecdotario en torno a la plaza nombremos que para la posteridad el mosaico que se había dispuesto en el patio de cuadrillas de la plaza reza el nombre de Moura y no el de Ventura. Anécdota a la que hay que sumar que esa corrida de rejones no fue el primer cartel de toros que conoció esta Monumental del Condado ya que el día 1 de noviembre actuaban frente a reses de Rocío de la Cámara y Hoya del Moral el joven rejoneador David Vázquez y los novilleros José Luis Cotán, José Doblado, José Manuel Abuin e Israel Castilleja El Triguereño. Por ese tiempo uno de los destacados protagonistas era el por entonces novillero José Doblado, santo y seña de todo lo que se movía en torno al toreo en Niebla.Otro de los protagonistas lo significaba el por entonces alcalde iliplense Eduardo González.Suya fue la determinación de que en un territorio de capeas como era el Condado de Huelva surgiese la única plaza de toros estable de toda esa zona.Se van a cumplir pues 30 años de una plaza que a lo largo de todo ese tiempo le ha dejado al toreo de esta provincia desde su modestia y también desde la brillantez de cuanto ocurrió en el ruedo páginas de mucho mérito.Cuentan que esa plaza nació con el objetivo de meter las capeas dentro de un recinto acotado y fiable para la seguridad. No era época fácil para el toro en la calle con la responsabilidad municipal de cuanto ocurriera.Realmente no se si ese fue el objetivo pero sí conozco una realidad y es que la feria de Tosantos tuvo carteles de toros desde aquel momento y para los maletillas de papel y pluma que éramos bastantes, aquella fecha se apuntó cierta como el cierre de la temporada en tierras onubenses y también en toda España.El propio Eduardo González expresaba su satisfacción por haber empujado ese proyecto a la realidad. “Teníamos que hacer algo por las personas porque ya las talanqueras, los palos, las cuerdas, no nos dejaban estar tranquilos. Y ahí surgió un poco todo esto. Después se repasa la historia y aunque han sido muchas tardes con cosas bonitas yo tengo un especial recuerdo de aquel festival a beneficio de la Asociación Romaní donde Emilio Muñoz, Paula y el propio Curro Romero actuaron en nuestro ruedo”.Páginas donde se encierran toros cinqueños y portentosos de Diego Garrido con Víctor Puerto de protagonista afortunado.Tardes de novilleros sin caballos llenando a rebosar los dos mil asientos de sus cómodos tendidos.Detalles de un Morante al que aquel recordado empresario que fue Leonardo Muñoz le montó una feria por todo lo alto y donde además el sevillano terminaría vistiéndose de Rey Mago en la cabalgata de Niebla.Ocurrían muchas cosas en Niebla y siempre interesantes para la crónica y la historia.Niebla fue la cita pretendida con una especial feria ganadera, con el toro, con las castañas y los peros de Galaroza. Y gustaba.