“Una orquesta es el mejor espacio para ilusionar a jóvenes con la tradición y la cultura de su tierra”

-¿Qué les movió a fundar la Orquesta Colombina Onubense?

-Esto surge en un contexto cultural que poca gente conoce. La mañana de la Festividad de la Inmaculada de 2019, a las puertas de la Capilla de la Esperanza, Vivimos la grandeza de las marchas procesionales y propusimos un proyecto hasta entonces inédito en Huelva, para ofrecer en Cuaresma de 2019 un concierto con formación orquestal integrado por jóvenes. No imaginábamos su resultado que abarca repertorio vario según el momento del año y arraigado en nuestra tradición.

-¿Qué está significando para los miembros de la Orquesta esta oportunidad de hacer música juntos y la emoción de tocar en vivo y en directo frente a un público?

-Un orgullo. Así nos lo relataban varios miembros en nuestra última actuación. La Orquesta es un medio colectivo de expresión y de ilusión, por lo que nuestros músicos están encantados de poder realizar proyectos conjuntamente de los que además procuramos hacerles partícipes también de la primera fase de propuesta y la creación de la actividad. Siempre hemos tocado un repertorio cercano a nuestra cultura y raíces llevando a Huelva, Andalucía y España por bandera.

La unidad de todos nuestros integrantes, el bienestar que se crea y el buen humor nunca pueden faltar en ninguno de nuestros ensayos.

-De todas las actuaciones que ha tenido la Orquesta ¿cuál ha sido la más gratificante?

-Es muy difícil quedarse con una ya que cada una se ha desarrollado de manera fabulosa y acorde a un contexto. Debo reseñar dos: el de la presentación de la Orquesta en la Capilla de la Esperanza, el 16 de marzo de 2019, con programa de marchas procesionales de gran aceptación, siendo el impulso clave en nuestra formación, y el espectáculo “Rocío sinfónico”, donde se colgó el cartel “No hay billetes” en la Casa Colón. Allí se contó con la colaboración del Coro Joven de la Hermandad de El Rocío de Huelva. Esto ha dado una proyección sinfónica a los conocidos cantes del camino y romería que inundan nuestra ciudad durante Pentecostés.

-En este periodo de asentamiento de la Orquesta Colombina Onubense ¿cuál es la necesidad más apremiante?

-Suplir una necesidad cultural en la ciudad, como es la escasez de una formación de cuerda clásica. Éste ha sido siempre un objetivo nuestro. Nunca entendimos cómo en todas las provincias andaluzas existía alguna orquesta sinfónica mientras que en nuestra ciudad no había actividad orquestal alguna. Nuestra programación complementa una gran necesidad cultural en Huelva, como es la interpretación de repertorio orquestal.

-¿Alguna institución o entidad de Huelva se ha prestado a ofreceros alguna ayuda o financiación?

-Hasta hace poco sólo recibimos la ayuda del colegio “María Inmaculada” y de la parroquia “Estrella del Mar”, que desde aquí volvemos a agradecer su colaboración. Gracias al Instituto de la Juventud de la Junta de Andalucía y la Autoridad portuaria de Huelva desde este año tendremos apoyo y patrocinio para subsanar las necesidades económicas a la hora de realizar nuestros proyectos.

-¿Es posible en el repertorio de una orquesta compatibilizar un género clásico con otro folclórico? ¿Piensan que cultivar la música tradicional o folclórica es un trampolín para el repertorio sinfónico?

El fin de la creación de nuestra orquesta es la interpretación de música de calidad. La separación “folclore/música clásica” es subjetiva; existe multitud de obras de proyección clásica en cuyas entrañas describen el folclore. Algunos ejemplos pueden ser las obras de Turina, Albéniz o nuestro querido paisano Primitivo Lázaro. Por otra parte, el folclore puro forma parte de nuestro ADN y creemos que es inconcebible ceñirse a un repertorio puramente clásico pues tenemos mucha y muy buena música a nuestro alrededor que con un tratamiento y estudio adecuados no tienen nada que envidiar a ciertas obras de estructura clásica.

-Dentro de la temporada “2021-2022 tienen programados conciertos con gancho, como “La mujer en la música” o “Jornadas de fisioterapia orientada a los músicos”. ¿Podrían comentárnoslos?

-Hay muchas carencias en el ámbito de la enseñanza musical. Es por ello que organizamos las distintas actividades formativas, como la primera jornada de fisioterapia dirigida a los músicos. Poco se sabe acerca de las lesiones sobrevenidas a un músico por malas posturas o ensayos dilatados. También queremos romper el estereotipo del papel de la mujer en la música. Es inexplicable cómo en la época en que vivimos siga habiendo personas que se asombran de que una mujer dirija una formación musical. Buscamos la igualdad y el conocimiento a través de la información con una charla-coloquio titulada “La mujer en la música”; a ella se invita a varias directoras haciendo un recorrido por la Historia musical para conocer a las compositoras más célebres.

-¿Cómo ven el panorama de la música y los músicos en esta etapa de pandemia que actualmente atravesamos?

-Actualmente vemos algo de esperanza al anunciar el Gobierno Andaluz que podrían completarse el aforo en los teatros Ahora hay más ilusión por todo. Meses atrás todo era muy difícil, casi imposible. Fuimos la primera formación en la ciudad en realizar un concierto en la pandemia. Muchos de nuestros músicos no tuvieron posibilidad de recibir una formación on line, dado que sólo sacaban sus instrumentos en los ensayos de orquesta por lo que no tocaban sus instrumentos desde antes de la pandemia. Desde el inicio del confinamiento numerosos músicos se atrevieron a sacar sus instrumentos al balcón para compartir el arte con sus conciudadanos.

-En su opinión, ¿qué necesita todavía la cultura onubense? ¿Cuál es el paso firme que debe dar?

-La cultura onubense en general, salvo honrosas excepciones, es muy poco conocida y valorada incluso por los onubenses. Son raros los casos en que se ha procedido al estudio y puesta en valor en profundidad de nuestras señas de identidad, de todas las corrientes artísticas. Existe un encorsetamiento grande y a la vez un desconocimiento por parte de la propia ciudad de los compositores y la variedad de géneros salidos de Huelva y provincia. Debemos luchar por la puesta en valor y defensa de lo nuestro, algo que desde nuestra parcela hacemos estrenando obras de jóvenes onubenses, como el trío de capilla “Santo Cristo de la misericordia”, de Álvaro Cruz, o la difusión de joyas desconocidas, como “Descendimiento”, de Manuel del Castillo Díaz, o de villancicos de la provincia.