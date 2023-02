Peñas taurinas: un mundo para perderse sin reloj a escuchar hablar de toros

Carretera y manta para plantar bandera en tres vértices de una temporada de charlas. Jugoso fin de semana observando a tres toreros y un ganadero sentirse protagonistas lícitos de esa otra temporada que sin duda marca el trabajo interesante de las peñas taurinas. Se ha llenado el esportón de cosas bonitas escuchando hablar a todos esos protagonistas que han llenado de punta a punta la provincia expresando en taurino su afición, su momento y en ciertos momentos su desnudez de pensamiento respecto a la vida. Un motivo para perderse sin reloj a escuchar hablar de toros.

Beas, jueves en torno a Fariña

Beas planteó un trasfondo interesante de personaje. Jesús de Fariña, un hombre poco visto por estas lindes dejaba aroma de recuerdos ciertos en una época no muy lejana donde se vistió de torero para comenzar a soñar. Una noche donde la institución cultural Casino de Beas dio pie a que la persona explicara al personaje y eso en Fariña es suficiente para apasionar al respetable.Es difícil que Jesús de Fariña decepcione en cualquiera de las facetas con las que acometa su aventura de vivir y Beas no fue ajena a ese especial desparpajo con el que Fariña te vende una vida llena de cosas intensas cuando se implica sentimentalmente como lo hizo en esa noche beasina. Mil matices definen una noche donde el matador de toros onubense no defraudó y dejó que la jornada se viniera al relance de una exposición con el toro dentro de ella. Víctor Palmar y sus fotos llenas de campo eran el argumento para inaugurar esa precios sala de exposiciones del Casino.

Trigueros, la Divisa y Del Pilar

El viernes tocaba plaza triguereña. Gómez del Pilar, llegaba a Trigueros para recoger su Premio Nacional de Tauromaquia y a dejar sensaciones de persona muy bonitas e intensas. Una sala llena y un torero capaz de ponerle sencillez, cariño y emoción a las palabras que definen como la constancia es capaz de superar los obstáculos de una carrera donde el fondo lo han puesto desde siempre las divisas mas duras del escalafón. Fue otra de esas delicatessen con las que nos alimentó el fin de semana aunque no fuese esa noche triguereña el único capotazo de lujo y valor con el que las peñas extendieron sus dominios sobre el territorio del aficionado.

Zufre, serrana y torera

José Luis Pereda y Oliva Soto dejaron llegar anoche sensaciones intensas en esa trinchera inasequible al desaliento para defender la pasión por el toro y el toreo que es la peña Luis Vilches. Soto y Pereda subliman la noche desde la más profunda torería y la hombría de bien de dos hombres grandes. Un ganadero joven gastando energías en ese cariño que exige una plaza como La Merced. El otro, un notable muletero. Ambos llegaban a recoger su triunfo del pasado año. Enredando en buen son y oficio las preguntas y el moderar de un compañero y un amigo, Javier García Baquero. Todo son argumentos validos para explicar la última parada y fonda de un fin de semana que viste de torería ese prólogo a la cita, rociera y torera, del 28 en La Merced.