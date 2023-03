La muestra de cine hecho por mujeres 'Wofesthuelva' arranca este jueves

El cine realizado por mujeres toma el protagonismo en Huelva a partir de este 16 de marzo gracias a WofestHuelva, con tres días dedicados a promover y difundir el trabajo de la mujer en el ámbito cinematográfico. A las 20:00, arrancará la programación en el Gran Teatro con el preestreno en España de la película Secaderos, un trabajo dirigido por Rocío Mesa y que ha obtenido premios como el Dunia Ayaso en el Festival de Cine de San Sebastián o el DCP Deluxe del Festival Internacional de Cine de Gijón.

El film, que será presentado por su productora, Sara Gómez, transcurre en un pequeño pueblo rural, el paraíso para una niña de ciudad y una jaula para una adolescente local. Así, nos va sumergiendo en dos historias paralelas que transcurren entre secaderos de tabaco durante un verano teñido de realismo mágico.

Su directora, Rocío Mesa, es una cineasta, productora y programadora española afincada en California. Su práctica se centra en el cine independiente y experimental, con trabajos que han sido exhibidos en festivales como SEFF, BAFICI, Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris, Cámara Lúcida, L'Alternativa... etc. Es la directora artística de LA OLA - Independent Films from Spain, una organización centrada en la promoción del cine español de vanguardia en Norteamérica desde 2015. Mesa fue nombrada por Variety como “una de las 10 mujeres más prometedoras de la industria del cine español”.

En cuanto a Sara Gómez, productora del film y que estará presente en la sesión inaugural, es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y ha trabajado en numerosos cortometrajes, documentales y largometrajes. Su primer proyecto como jefa de producción fue el largometraje documental 30 años de oscuridad (Manuel H. Martín), que recibe una nominación a los Premios Goya a Mejor Documental. Es productora ejecutiva, entre otros títulos, de los largometrajes Alegría (Violeta Salama) -que se proyectó el año pasado en Wofest-, El Universo de Óliver (Alexis Morante) y Tin y Tina (Rubin Stein).

La sesión inaugural de WofestHuelva será presentada por Laura Cárdenas y Pilar Osso y contará con la presencia de la directora Laura Hojman, cuyo documental A las mujeres de España. María Lejárraga, se proyectará dentro de las actividades educativas previstas en esta edición de la muestra. Las finalistas del Premio de Cortometrajes Made in Huelva también intervendrán en este acto de apertura, para el que la entrada es gratuita y libre (hasta completar aforo) gracias a los patrocinadores de Wofest. Las invitaciones para asistir se pueden conseguir de forma online en el siguiente enlace: https://entradas.huelva.es/ y de forma presencial en la taquilla del Gran Teatro (miércoles 15 de marzo de 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00 y mañana jueves de 11:00 a 13:00 por la mañana y por la tarde una hora antes de la sesión).

Masterclass de Ana Graciani sobre cómo construir personajes femeninos reales

Como preludio a la sesión inaugural, la Sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) acogerá de 11:00 a 14:00 h la Masterclass de la guionista y directora Ana Graciani sobre La construcción de los personajes femeninos en el cine.

Un total de 80 personas se han inscrito en esta masterclass gratuita en la que, según explica la propia Graciani, “trabajaremos en la construcción de personajes, desde el borroso boceto hasta el perfil final, que nunca es definitivo, ya que el personaje deberá evolucionar. Incluso estudiaremos su razón de ser, sus objetivos, sus miedos, sus deseos ocultos, sus contradicciones, su voz, sus relaciones, sus gustos, sus carencias, etc. Estudiaremos cómo las expresiones externas deben fluir de su vida interior, de sus recuerdos, creencias, preocupaciones”. Y, tras analizar el panorama actual, se hará especial hincapié en “la cimentación de los personajes femeninos, en huir de los estereotipos, crear personajes potentes, activos o evitar el castigo de la madurez”.

Ana Graciani trabajó como periodista en radio, prensa y televisión. Más tarde se dedicó a la producción, gestión y distribución en las artes escénicas. Desde el año 2007 se dedica en exclusiva a la escritura y a la dirección, tanto dramática como audiovisual. Ha sido presidenta de la Fundación SGAE y en la actualidad es Directora Institucional de Artes Escénicas en SGAE.

Como guionista y/o directora ha participado en proyectos como Sembrando sueños, un documental sobre los hermanos Álvarez Quintero, Elio, Documental sobre la vida y obra de Elio Antonio de Nebrija, Para toda la muerte y El mundo es suyo, largometrajes dirigidos por Alfonso Sánchez y en los que trabajó como guionista, o la serie Entreolivos, entre otros. Actualmente trabaja en varios proyectos en desarrollo, para cine y tv.