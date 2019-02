La sala Cantero Cuadrado, en el Rectorado de la Universidad de Huelva, es una de las más peculiares de la ciudad, con esa estructura circular de paredes blancas y su techo metálico inclinado. Toda la estancia envuelve al visitante y consigue multiplicar el efecto de exposiciones como la inaugurada ayer en Latitudes 2019, Mujer: Todos somos una, con 37 rostros que atrapan casi de modo magnético a quien se adentra en ella. Aunque tampoco necesitan rodear literalmente a nadie las fotografías de Francisco Magallón para cumplir ese propósito de hacer cambiar la mirada hacia las mujeres y al mundo que nos rodea.

La exposición Mujer: Todos somos una. Francisco Magallón. Sala Cantero Cuadrado, Rectorado de la Universidad de Huelva. Latitudes, Festival Internacional de Fotografía de Huelva. Hasta el 31 de marzo. De lunes a viernes, de 9:00 a 21:00.

Hay en la muestra mucho más que retratos, impecables en el tratamiento del color y en su composición. El color es fuerza que resalta también el mensaje y redunda en la dignidad de todas las mujeres reflejadas, sea cual sea su procedencia, su condición, su padecimiento. Detrás de cada uno de ellos hay historias comunes que son universales. Ahí están por el lastre que las marca, ya sea la pobreza, la guerra, las desigualdades, las catástrofes naturales, la violencia doméstica, la explotación sexual, los asesinatos, el fanatismo religioso, los movimientos de población...

Hay un dato recurrente en la exposición, entre enaras, folletos y cartelas: de los 68,5 millones de personas refugiadas y desplazadas que hay en el mundo, el 80% son mujeres y menores. Una muestra del sufrimiento parejo, de la desigualdad; un toque de atención también sobre la realidad, que no es ahora muy distinta, en pleno siglo XXI, a la de otras épocas de la historia.

Durante el acto inaugural, la directora de Igualdad y Atención a la Diversidad de la Universidad de Huelva, Cinta Martos, recordó cómo las mujeres han sido “silenciadas durante años”. “Ya era hora de que se nos escuchara, con tantas mujeres que padecen. Ahora que hemos empezado a hablar, nadie nos va a callar”.

Fue, sin embargo, el director de Latitudes Festival Internacional de Fotografía de Huelva, José Luis Ruiz, quien recurrió precisamente a lo contrario en su intervención: pidió un minuto de silencio para la reflexión sobre la situación de la mujer.

Francisco Magallón (Madrid, 1959) ha optado por la imagen, que es lo suyo. Reportero gráfico de Televisión Española desde 1982, ha tenido oportunidad de viajar por todo el mundo, pasando por países en los que la mujer sufre especialmente por su condición los conflictos armados, los desastres naturales o la cultura de sus pueblos, que las relega a un papel secundario que a veces raya en la negación de la existencia.

No perdió la oportunidad para acompañarse siempre de una cámara de fotos, recogiendo historias escritas en rostros, en miradas y también en las no miradas. De esos 37 retratos de gran formato, firmados entre 2006 y 2012, en la Sala Cantero Cuadrado, hay cinco que no miran a la cámara sin perder el orgullo ni la fuerza del mensaje. Tampoco la única a la que no se le ve la cara, oculta totalmente tras un velo.

Todas ellas, ya sean de India, Uzbekistán, Bangladesh, Sudán, Afganistán, Congo o Guatemala, entre otros ocho países, son portadoras de una “realidad global”, convertidas “en el punto más vulnerable de la sociedad”. Dice Magallón que es su contribución “para reducir la invisibilidad de las supervivientes, sensibilizar y concienciar a la población para lograr los cambios necesarios en el camino de la igualdad efectiva”.

El autor completó su proyecto en 2017 de la mano de ACNUR, con un libro del mismo título que recoge sus fotografías y las palabras de destacadas reporteras españolas. Aunque esas miradas y esos rostros ya tienen la energía necesaria para entenderlo todo sin que nos cuenten nada más.