"Estoy en un momento de estudio: me gustaría conocer dónde llega mi voz"

María del Mar Rodríguez Carnero o La Mari se encuentra en plena despedida de su grupo Chambao para empezar una carrera en solitario que piensa presentar el año que viene. Dice adiós a la banda con el audiolibro De Chambao a La Mari, donde se recoge el último y multitudinario concierto ofrecido en el Palacio de los Deportes de Madrid y que presentó ayer en el Centre Pompidou de la capital malagueña. En dos CD y un DVD y setenta páginas de letras con fotografías hace un recorrido musical por sus 16 años de trayectoria.

-¿Por qué eligió este formato?

-Porque es un formato adecuado para esta despedida. Me parece que tiene toda la información y capacidad para recoger todo lo que ocurrió no solo aquella noche sino hace un guiño a muchos momentos de estos 16 años y me encanta el formato, el formato es como para la ocasión lo merece a tope, la despedida de una banda durante 16 años en la música española que algo habrá hecho.

-¿Qué ha aprendido de esos 16 años de carrera?

-He aprendido un montón de cosas, sobre todo a gestionar todo lo que aprendo en mí y en mi vida personal. A mí me gusta mucho la música, lo que más me apasiona es mi vida completa, desarrollarme dentro de mi camino que he venido a hacer cosas en mi camino. Pues un poco todo esto, a seguir apostando por levantarme todos los días con nueva ilusión para hacer lo que hago, proponerme distintas metas, distintos caminos que elegir.

-La familia y los amigos siempre han estado ahí, ¿seguirá eso siendo así en solitario?

-Claro, no voy a decirle adiós a mi familia y mis amigos para empezar mi camino en solitaria, obviamente. Mi camino... realmente es que en el mundo de la música llevo sola bastante tiempo. Chambao tiene 16 años de vida y yo llevo 12 sola. Mis compañeros estuvieron en la primerísima etapa de Chambao, luego he estado yo en todo lo demás hasta ahora que he decidido comenzar sola como La Mari, porque es lioso, dificultoso y un poco como que te sientes casi extraña dentro de algo a lo que perteneces, pues ya firmar como La Mari en vez de Chamabo... Pero mi familia sigue ahí, mis amigos siguen ahí... osea, como te digo mi vida no cambia para nada. Tengo 43 tacos, mi vida la tengo elegida por donde quiero que vaya. Y la música forma parte, pero no solo la música. Siempre está ahí la parte personal.

-¿Va a explorar artísticamente nuevas vías en esta etapa?

-Artísticamente voy a volar a donde me lleve la música. Nada más, no le voy a poner ningún nombre. La Mari va hacer música, nada más. Ya los demás ya le pondréis: es más esto o es menos lo otro. Yo tengo la voz que tengo, compongo de la manera que compongo. Me gustaría... De hecho ya lo estoy haciendo, dando clases y demás porque tengo ganas por investigar mi voz, ampliar mi registro, pero obviamente a lo mejor se puede mostrar, influir digamos, a la hora de grabar el disco y a la hora de hacer conciertos. Pero lo hago porque estoy en un momento de expandirme, de estudio. Me gustaría conocer hasta dónde llega mi voz, hasta dónde puedo estirarla, por dónde puedo conocerla más. Y luego la parte de mezclas y de música, pues me gustan tantos estilos musicales que tampoco te puedo decir ni me voy a centrar en un nombre. No te voy a decir: va a ser más esto. Ni de coña, no voy a meterme ahí. Yo voy a hacer música.

-Ahora que ha mencionado la mezcla de estilos musicales, ¿qué opina de que se acuse a los artistas de apropiación cultural, como ha ocurrido hace poco con Rosalía?

-Yo entiendo el que se ofende. A Chambao en su día por poner que el estilo se llama Flamenco Chill y utilizar la palabra flamenco... nadie del mundo de la electrónica dijo nada. "Hay que ver que estáis utilizando el Chill y no es Chill Out". No, no es Chill Out, igual que no es flamenco, es fusión. No sé, yo entiendo que bueno, hay gente que se puede ofender, porque somos personas y no somos robots. Si ha habido en la historia un machaque, un desvirtuar, una... -¿cómo se diría? No lo sé-, al momento flamenco, entiendo que haya gente que estén como un poco así, tan en recelo. Pero yo no creo que Rosalía esté desvirtuando nada. Yo lo que pienso de Rosalía es que el primer disco y único me mola un montón, porque tiene una voz preciosa Rosalía y hace una fusión rara, tiene como una voz antigua del flamenco, pero es súper joven, pero ella tampoco es que sea una cantaora y lo va diciendo: yo no soy cantaora. Tiene muchos más registros. Que haya gente que no le mole porque diga que hace flamenco o porque diga que tal... Opiniones y gustos hay un montón, pero yo creo que lo que ella está haciendo es sumar. Ella está en auge. Entonces toda esta parte flamenca se la está llevando a gente que nunca ha escuchado flamenco y por ahí sigue abriendo a las nuevas generaciones. Yo no creo que sea malo el ir abriendo caminos en la fusión del flamenco y en la admiración y el respeto por el flamenco. Somos muchos los enamorados del flamenco y no por eso lo desvirtuamos porque no hagamos flamenco añejo.

-Curiosamente es algo que ocurre en cualquier época, como le pasó a Enrique Morente.

-También lo machacaron en su día, exactamente. Y bueno, a Camarón cuando sacó La leyenda del tiempo no veas la que le cayó. De hecho, Camarón al principio ni cantando flamenco añejo era bien comprendido. Yo creo que un poco entiendo el hasta aquí, el respeto, lo entiendo perfectamente. Pero bueno, el flamenco anda solo. Las generaciones nuevas si nos vamos enamorando del flamenco por algo será. Se abre camino solo el flamenco.

-¿Qué opina de las ansias por triunfar rápido de muchos artistas noveles?

-Cada uno tiene una cabeza y un corazón. Yo no creo que eso sea la música. Si tu quieres hacer música el éxito para mí es hacer lo que quieres hacer. Es la libertada tuya propia. Si te pones eso desde el principio te estás encarcelando, porque aquí no se puede esperar nada. Tú vas haciendo y eso mismo te va dando ese alimento para seguir, pero no porque recojas.