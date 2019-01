Una joven palmerina toma la batuta el día 22 en Bielorrusia

Sólo una docena de jóvenes directores de todo el mundo van a poder hacer realidad el sueño de dirigir una prestigiosa orquesta europea en su ciudad de origen. Y una de ellas es onubense. Se trata de Laura Díaz Martínez, natural de La Palma del Condado y vecina de Aljaraque, que con solo 20 años ha sido seleccionada para manejar la batuta el próximo 22 de enero dirigiendo la Orquesta de la Radio y Televisión de Bielorrusia en la Sala de Conciertos de la Academia Estatal de Música de Bielorrusia, en Minsk, por espacio de 70 minutos.

Son solo doce los jóvenes talentos de todo el mundo los que tendrán esta oportunidad, que se enmarca en un workshop curso-concurso que se desarrollará en la capital bielorrusa del 18 al 22 de enero y en cuyo marco también recibirá la joven talento onubense clases intensivas de dirección de orquesta, además de practicar técnicas de dirección junto con dos prestigiosos pianistas, teniendo como profesores a los directores ya consagrados Gerardo Estrada Martínez, Juan Carlos Dos Santos y Yury Galas.

El maestro Gerardo Estrada Martínez es actualmente el director de la Orquesta de Radio y Televisión de Bielorrusia, mientras que el maestro Juan Carlos Dos Santos dirige la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay. También forma parte del equipo docente el maestro Yury Galas, actual director de la Orquesta Sinfónica del Teatro Académico Musical de Bielorrusia.

El programa del gran concierto del día 22 de enero, en el que cada uno de los doce directores seleccionados dirigirá la obra asignada por el equipo educativo de la iniciativa, estará compuesto por piezas del panorama musical ruso, siendo la Obertura festiva de Shostakovich la que corresponderá a la dirección de la joven onubense Laura Díaz.

Abierta a la participación de directores de orquesta de todas las edades y nacionalidades, este workshop ofrece a los seleccionados la posibilidad de estudiar algunas de las obras más conocidas del repertorio sinfónico ruso.

La onubense participa en Minsk en unas jornadas de formación y perfeccionamiento

Durante su estancia en Bielorrusia, la joven onubense participará el primer día en una sesión previa con los maestros y pianistas. Los días siguientes ya trabajará directamente con la Orquesta Sinfónica Nacional de Radio y Televisión de Bielorrusia, recibiendo cada una de las jornadas comentarios y consejos por parte de los distintos directores. También tendrá la posibilidad de asistir a distintas conferencias a cargo de invitados especiales, que abordarán temas de sumo interés como los principios de la técnica neurodirectorial, estudio y técnica de ensayo, interpretación y gerencia artística, entre otros.

Durante el workshop, los participantes irán siendo evaluados, y al final se elegirá por votación de los músicos de la orquesta y los maestros, a los más destacados, que recibirán un diploma y reconocimiento en el caso del primero, segundo y tercer clasificados, así como una mención especial del público. El primer clasificado recibirá además una invitación para dirigir parte del Concierto Aniversario del Teatro Académico Musical de Bielorrusia en 2020, en el que está prevista la participación de solistas de talla internacional.

Repertorio destacado

El repertorio completo del concierto del próximo 22 de enero estará formado por piezas de Tchaikovsky (Marcha eslava y Suite de El Cascanueces, además de Pas de deux, Vals final y Apoteosis); Glinka (Obertura de Russlan y Ludmila); Borodin (Danzas polovetsianas de El príncipe Igor y En las estepas del Asia Central; y finalmente Shostakovich (Obertura festiva).

La palmerina Laura Díaz Martínez cuanta actualmente con el título profesional de trompeta obtenido en el Conservatorio de Música de Huelva Javier Perianes. En la actualidad estudia cuarto curso de Formación Profesional de Música en fagot en el Conservatorio Profesional de Música Ziryab de Córdoba, además de segundo curso de Enseñanzas Superiores en Trompeta en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, también en Córdoba.

Finalmente destacar que la joven talento onubense también estudia en la actualidad el último curso de Dirección de Orquesta para obtener la licenciatura en dirección de orquesta por la Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) de Reino Unido.