‘God of war’ se corona como Juego del Año en The Game Awards 2018

El titánico reboot God of War se ha alzado como Juego del Año (GOTY) en The Game Awards 2018, los conocidos como Oscars de los videojuegos, elevándose por encima de los otros grandes nominados a esta categoría: Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider-Man, Celeste, Monter Hunter: World y Assassin’s Creed Odyssey.

Este aclamado título de acción y aventuras de Sony Santa Monica Studio en exclusiva para PlayStation 4 también se impuso en otras dos categorías, las de Mejor Dirección de Juego y Mejor Juego de Acción y Aventuras, coronándose con ello como uno de los juegos más galardonados de la edición, sólo por detrás de Red Dead Redemption 2 con cuatro premios. En total contaba con 8 nominaciones.

A excepción de Marvel’s Spider-Man y Assassin’s Creed Odyssey, que no lograron cosechar ninguna estatuilla, el resto de nominados a Juego del Año sí obtuvo premio en otras categorías: Red Dead Redemption 2 en Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Sonido, Mejor Interpretación y Mejor Narrativa; Celeste en Mejor Juego Independiente y Juego para Impactar; y Monster Hunter: World en Mejor Juego de Rol (RPG).La lista completa de los premiados indicados en negrita es la siguiente:

Mejor Juego del año (GOTY)

Assassin’s Creed Odyssey

Celeste

God of War

Marvel’s Spider-Man

Monster Hunter: World

Red Dead Redemption 2

Mejor Juego en Activo

Destiny 2: Los Renegados

Fortnite

No Man’s Sky

Overwatch

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Mejor Dirección de Juego

A Way Out

Detroit: Become Human

God of War

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Mejor Narrativa

Detroit: Become Human

God of War

Life is Strange 2: Episode 1

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Mejor Dirección de Arte

Assassin’s Creed Odyssey

God of War

Octopath Traveler

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Mejor Banda Sonora

Celeste

God of War

Marvel’s Spider-Man

Ni no Kuni II: El renacer de un reino

Octopath Traveler

Red Dead Redemption 2

Mejor Diseño de Sonido

Call of Duty: Black Ops 4

Forza Horizon 4

God of War

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Mejor Interpretación

Bryan Dechart como Connor en Detroit: Become Human

Christopher Judge como Kratos en God of War

Melissanthi Mahut como Kassandra en Assassin’s Creed Odyssey

Roger Clark como Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2

Yuri Lowenthal como Peter Parker en Marvel’s Spider-Man

Juegos para impactar

11-11 Memories Retold

Celeste

Florence

Life is Strange 2: Episode 1

The Missing: JJ Macfield and the Island of Memories

Mejor Juego Independiente

Celeste

Dead Cells

Into the Breach

Return of the Obra Dinn

The Messenger

Mejor Juego Móvil

Donut County

Florence

Fortnite

PUBG Mobile (Lightspeed & Quantum)

Reigns: Game of Thrones

Mejor Juego de Realidad Virtual (VR) o Realidad Aumentada (AR)

Astro Bot Rescue Mission

Beat Saber

Firewall: Zero Hour

Moss

Tetris Effect

Mejor Juego de Acción

Call of Duty: Black Ops 4

Dead Cells

Destiny 2: Los Renegados

Far Cry 5

Mega Man 11

Mejor Juego de Acción y Aventuras

Assassin’s Creed Odyssey

God of War

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Shadow of the Tomb Raider

Mejor Juego de Rol (RPG)

Dragon Quest XI: Ecos de un pasado perdido

Monster Hunter: World

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Octopath Traveler

Pillars of Eternity II: Deadfire

Mejor Juego de Lucha

BlazBlue: Cross Tag Battle

Dragon Ball FighterZ

Soul Calibur VI

Street Fighter V: Arcade Edition

Mejor Juego Familiar

Mario Tennis Aces

Nintendo Labo

Overcooked 2

Starlink: Battle for Atlas

Super Mario Party

Mejor Juego de Estrategia

The Banner Saga 3

BATTLETECH

Frostpunk

Into the Breach

Valkyria Chronicles 4

Mejor Juego Deportivo o de Conducción

FIFA 19

Forza Horizon 4

Mario Tennis Aces

NBA 2K19

Pro Evolution Soccer 2019

Mejor Juego Multijugador

Call of Duty: Black Ops 4

Destiny 2: Los Renegados

Fortnite

Monster Hunter: World

Sea of Thieves

Mejor Juego de Estudiantes

Combat 2018

Dash Quasar

JERA

LIFF

RE: Charge

Mejor Debut de Juego Indie

Donut County

Florence

Moss

The Messenger

Yoku’s Island Express

Mejor Juego de eSports

CS:GO

DOTA 2

Fortnite

League of Legends

Overwatch

Mejor Jugador de eSports

Dominique SonicFox McLean

Hajime Tokido Taniguchi

Jian Uzi Zi-Hao

Oleksandr s1mple Kostyliev

Sung-hyeon JJoNak Bang

Mejor Equipo de eSports

Astralis

Cloud9

Fnatic

London Spitfire

OG

Mejor Entrenador de eSports

Bok Reapered Han-gyu

Cristian ppasarel Bok Reapered Han-gyu

Danny zonic Sørensen

Dylan Falco

Jakob YamatoCannon Mebdi

Janko YNk Paunovic (MiBR)

Mejor Evento de eSports

ELAGUE Major: Boston 2018

EVO 2018

League of Legends World Championship

Overwatch League Grand Finals

The International 2018

Mejor Presentador de eSports

Alex Goldenboy Mendez

Alex Machine Richardson

Anders Blume

Eefje Sjokz Depoortere

Paul RedEye Chaloner

Mejor Momento de eSports

C9 Comeback Win In Triple OT vs FAZE

G2 Beating RNG

KT vs IG Base Race

OG’s Massive Upset of LGD

SonicFox Side Switch Against Go1 in DB

Mejor Creador de Contenidos

Dr. Lupo

Myth

Ninja

Pokimane

Willyrex