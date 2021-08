El espectáculo de "enanitos toreros" que pasó por Huelva no se verá en Baza

Baza ha suspendido un espectáculo taurino de "enanitos toreros" anunciado para el próximo domingo ante la advertencia realizada por la Consejería de Asuntos Sociales. Eventos Santa Asunción ha suspendido la celebración ante las "presiones recibidas", aunque contaba con todos los permisos del Ayuntamiento de Baza y de su colaboración. En Huelva sí se celebró hace unos días un espectáculo parecido, llamado Popeye Torero, en la plaza de toros de La Merced. El de Baza se denominaba Diversión en el ruedo y los enanitos toreros.

La Dirección General de Apoyo a Personas con Discapacidad, dependiente de la Consejería de Rocío Ruiz, de Ciudadanos, envió una carta al Ayuntamiento en el que se sumaba al rechazo que organizaciones de personas con discapacidad presentan ante estos espectáculos donde actúan personas con acondroplastia. La dirección general indica en su escrito que el espectáculo cometería dos infracciones, en concreto a dos epígrafes del artículo 84 de la Ley de Derechos y Atención a Personas con Discapacidad.

El epígrafe f del artículo 84 impide que se conculque la dignidad de estas personas y el g impide que se le pongan en situaciones de riesgo. Ante esto, el director general pide al Ayuntamiento que lo suspenda y que, si no fuese así, abriría un expediente sancionador. Finalmente, ha sido la empresa la que ha dado el paso.

Esto ha provocado que El Cordobés, matador de toros, critique al Gobierno de Juanma Moreno.

Me he mantenido siempre lejos de la política. Ofertas no han faltado. Pero esto no va de política sino de libertades. Y no tiene un pase. Estoy seguro de que otros compañeros míos que acuden a actos políticos estarán de acuerdo y moverán sus hilos. Así no, @JuanMa_Moreno . pic.twitter.com/E2ucYcMb59