La española 'El arte de volver' gana el premio al mejor largometraje del XIV Festival de Islantilla

La ceremonia de clausura del XIV del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna - Islantilla Cinefórum acogió la entrega de los Premios Luna de Islantilla, que destacó al largometraje español El arte de volver, de Pedro Collantes, como merecedor del galardón al Mejor Largometraje, según un jurado oficial compuesto por los directores Alfonso Albacete, Carol Rodríguez Colas y Claudia Pinto, la actriz Chusa Barbero, y el realizador, guionista y montador de televisión Jaime Vicent. El Premio Luna de Islantilla al Mejor Cortometraje ha recaído en la producción sueca Alive, de Jimmy Olsson.

Asimismo, los Premios del Público han distinguido al largometraje Antonio Machado. Los días azules, de Laura Hojman, y el corto Before I die, de Iker Esteirlabanda, ambas producciones españolas.

El jurado oficial, a través de su presidente, el director Alfonso Albacete, ha querido también destacar con sendas Menciones Especiales al largometraje Where is my daughter, de Gastón Yborra (EEUU), “por la intimidad que se genera con el espectador, su tratamiento sorprendente y la fuerza de su final”; así como al cortometraje Antes de la erupción, de Roberto Pérez Toledo (España), “por su frescura y sensibilidad con la que se trata el tema transgénero y sus valores cinematográficos”.

El largometraje ganador de Pedro Collantes, protagonizado por Macarena García, es una obra de ficción que narra el proceso de retorno y readaptación a su vida anterior de una joven actriz que regresa a Madrid tras seis años viviendo en Nueva York.

La ceremonia, que tuvo lugar en los jardines del Hotel Estival Islantilla reeditando el formato impuesto en la pasada edición por las medidas de seguridad sanitaria que ha dictado la COVID19, fue conducida por la actriz Mercedes Hoyos, y arrancó con la actuación de la Banda Musical isleña, a la que siguió una intervención de bienvenida de los responsables institucionales de la Mancomunidad de Islantilla, entidad organizadora de la muestra.

El Presidente de la Mancomunidad de Islantilla y Alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, agradeció a la industria cinematográfica “su apoyo a este Festival” y reeditó “el compromiso de este destino con el sector de la Cultura, un idilio que es una historia de amor de largo recorrido”. Orta recordó que “son ya catorce las ediciones que viene celebrando esta muestra en nuestra tierra, y antes hubo otros Festivales que abrieron camino para que Islantilla sea un destino de cine”, al tiempo que agradeció a los representantes de Lepe, el municipio con el que Isla Cristina comparte la gestión de Islantilla, así como al Vicepresidente Ejecutivo de la Mancomunidad, Francisco Zamudio, su excelente labor al frente de esta entidad para que ambos pueblos puedan seguir teniendo en este destino el principal motor de riqueza para los ciudadanos leperos e isleños.

Por su parte, el Teniente de Alcalde delegado por el Ayuntamiento de Lepe en la Mancomunidad de Islantilla, Jesús Toronjo, arrancó también su intervención con un agradecimiento, esta vez “dirigido a todos aquellos patrocinadores que hacen posible que este Festival sea año tras año un referente cultural a nivel internacional, y una plataforma para difundir la marca Islantilla en los cinco continentes”. Toronjo reconoció también “la labor de la Organización de esta muestra, un equipo de profesionales que con muy pocos recursos lleva muy lejos el nombre de nuestro destino”. Además, Jesús Toronjo dedicó unas palabras muy emotivas al protagonista de la noche, el actor Antonio Resines, Premio Luis Ciges 2021, a quien agradeció su presencia “y el formar parte de la vida de la mayoría de nosotros”.

La noche continuó con un cálido homenaje al actor Antonio Resines, Premio Luis Ciges de esta edición en el Festival, quien estuvo arropado por amigos y compañeros de profesión como los actores Emilio Gutiérrez Caba, Alberto López, Carmen Canivell y Luichi Macías, o los directores Laura Hojman, Carmen Rico, Yolanda Centeno y Pedro Collantes.

Antonio Resines recibió el premio de manos de los dos representantes institucionales de la Mancomunidad de Islantilla y los Ayuntamientos de Isla Cristina y Lepe, Isabel López y Jesús Toronjo, respectivamente.

Previamente a este entrañable homenaje, el actor Emilio Gutiérrez Caba y el director del Festival de Islantilla, Esteban Magaz, habían dedicado unas palabras destacando la carrera de Resines, a quien Magaz definió como “uno de los mejores actores que hay en este país, con uno de los Premios Goya más merecidos por su papel en La buena estrella, y por haber interpretado al hijo de Luis Ciges en la recordada Amanece que no es poco”.

Gutiérrez Caba, que recordó que “está bien que te premien en el Festival de Cine Bajo la Luna porque los actores somos un poco lunáticos”, felicitó a Antonio Resines por unirse a un club, el de los premiados en Islantilla, del que él mismo forma parte desde hace cinco años, y le agradeció su aportación al cine español “por lo bien que lo haces en drama, por lo bien que lo haces en comedia, y sobre todo, por lo bien que lo haces en la vida”.

El homenajeado agradeció a los presentes y a la Organización del Festival este reconocimiento, así como la presencia de Emilio Gutiérrez Caba en un momento tan memorable para él, y bromeó sobre su vínculo con el premio al recordar que, a diferencia de otros actores, él “podía presumir de haber estado en la cama con Luis Ciges, y esto a mí me da una categoría: la gran mayoría de las personas de este país no ha estado en la cama con Luis Ciges, y yo sí”, en referencia a una de las divertidas escenas del largometraje Amanece que no es poco, en la que Resines interpretaba al hijo del desaparecido actor que da nombre al galardón honorífico de Islantilla.

La Ceremonia de Clausura culminó con la interpretación de varias piezas por parte de la Banda Músical isleña como broche final