Ya disponibles los ‘Juegos del Mes’ de PlayStation Plus para marzo de 2019

PlayStation España ha anunciado los Juegos del Mes de marzo de 2019 que los suscriptores de PlayStation Plus ya pueden descargar gratuitamente en PlayStation 4 como parte de su suscripción a este servicio.

Desde este mes el servicio ya no ofrecerá juegos mensuales para PS3 y PS Vita, como sí hacía hasta ahora, por lo que todas las novedades son para PS4.

De esta forma, en marzo de 2019 han llegado a PlayStation 4 el aclamado juego independiente de puzzles The Witness y Call of Duty: Modern Warfare Remastered, la remasterización de uno de los Call of Duty mejor valorados de la franquicia.

A estos dos juegos, y en exclusiva para España y Portugal también está disponible Melbits World Demo y Melbits World Collector’s Pack, dos contenidos del juego cooperativo de puzzles y plataformas que obtuvo el premio a Mejor Juego de los Premios PlayStation 2017.

Finalmente, como parte de PlayStation Rewards durante todo el mes los suscriptores de PS Plus tienen un descuento del 20% en El Regalador, 36€ en CEPSA y cuatro descuentos en tiendas físicas GAME.