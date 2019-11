Yonse: “En mis letras plasmo los cambios que ha sufrido un chico incomprendido”

Impregnada de sonidos que son producto de una mezcla de estilos muy diversos y de una letra que se antoja como un calco de las emociones de una “persona incomprendida”, Yonse aterriza como una tormenta en el panorama musical con su primer trabajo discográfico. El cantante onubense se ha lanzado al mercado con el disco Tormenta herida, producido por Amparo Sánchez, y las primeras críticas auguran su consolidación como uno de los artistas más interesantes.

–¿Qué sonido impera en ‘Tormenta herida’, que lo diferencia de otros trabajos?

–Es una propuesta diferente enmarcada dentro del rap y el hip hop, pues se nutre de nuestra cultural española, el flamenco. Igualmente, introduzco otras variantes como el indie, así que es imposible encasillarlo en un género.

–Se aleja un poco de lo común, ¿prefieres no colocarle una etiqueta?

–En efecto. Actualmente vivimos en una sociedad marcada por las etiquetas y yo prefiero desmarcarme de ello y apostar por un producto exento de ellas. Desde mi punto de vista la sociedad siempre juzga y tacha a las personas de algo, y por ello, prefiero no tacharme de nada.

–En un disco cuyas letras son tuyas, ¿qué mensaje quiere hacer llegar a los que le escuchan?

–Se trata de utilizar un sonido distinto y personal con un mensaje de prosperidad que viene a decir que hay que romper con aquello que no se quiera. Yo vengo de Mazagón, un pueblo pequeño, y ahora viajo y comparto momentos con artistas que admiraba. De este modo, si aplico el mensaje a mi vida, desde la maqueta que hice en 2017 en mi pueblo hasta mi situación actual, relato el cambio que he tenido y los sentimientos y emociones que entrañan las modificaciones que sufre la vida de una persona incomprendida.

–Este primer trabajo tiene la particularidad de que incluye a varios artistas de renombre, ¿qué le ha hecho decantarse por compartir estudio con ellos?

–La principal característica de las colaboraciones es que son totalmente diferentes porque cada una de ellas tiene su estilo propio. Todos estos artistas han trabajado conmigo por la conexión especial mutua que hemos tenido, pues son igual de puros en lo artístico que en lo personal. Esto se explica porque te topas con cantantes que no parecen lo que son y eso genera cierta decepción. Por ello, agradezco mucho su colaboración a Manuel García, a quien mando mucha fuerza por la crisis en Chile, a Julián Saldarriaga (vocalista de Love of the Lesbian), a La Mari, a Amparo Sánchez y a Muerdo.

–Precisamente, Amparo Sánchez ha tenido mucha culpa de que este disco haya visto la luz.

–Claro, para mí es mi madrina. Yo la conocí hace dos años cuando ella me vio una vez que Muerdo me invitó a cantar en directo. A partir de ello, me propuso producir una canción, aunque yo me negué porque no me veía futuro en el mundo de la música. Sin embargo, ella no desistió y mostró gran confianza en mí, consiguiendo que yo viera que tengo muchos detalles por pulir. Al igual que digo que ella es mi madrina, a Manu Chao lo considero mi padrino porque me regaló el estribillo de Alma de clandestino con el objetivo de darme esa fuerza necesaria para irrumpir en este complicado mundo.

–¿Es difícil hacerse un nombre en el ámbito musical?

–Cada vez es lo es más, aunque creo que con trabajo es posible. A mí me gustaba escribir canciones desde que tenía 16 años. Incluso grabé un tema. No obstante, desistí porque no le veía futuro. Fue entonces cuando mientras trabajaba en un almacén de azulejos sentía que yo no me quería dedicar a ello, ni tampoco vi un camino en los estudios. No me quedaba otra opción y quise hacer lo que me gustaba de verdad. Por eso, animo a la gente a no dejar pasar los oportunidades, porque son muy pocas las que hay.

–Escribiendo canciones quizá lleva dos o tres años, pero ‘Los pies en la tierra’ se convirtió en la canción que puso tu nombre en el mapa.

–Efectivamente, esta canción me permitió ganar en repercusión. Significó el salto de Huelva a Barcelona y hacía realidad mi sueño de hacer un sacrificio por la música. Además, el mensaje era especial porque me prometí a mi mismo tener siempre los pies en la tierra pasase lo que pasase.

–¿Dónde le podemos ver próximamente?

–Después de mi última actuación en Joy Eslava (Madrid), estoy haciendo un recorrido por las Fnacs. Estaré en Sevilla el 13 de noviembre, el 14 en Granada y en Donosti el 21 de noviembre. Aquí firmo los discos y canto durante una media hora.

–¿Y próximamente Huelva?

–Ojalá. Me encantaría ver cumplir mi sueño de actuar en las Colombinas y poder sentir el calor de la gente de la tierra que me vio nacer.