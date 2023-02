Villalba del Alcor retoma la feria de la tapa, el caballo y el toro tras seis años

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, acompañada del alcalde de la localidad, Diego del Toro, ha presentado en rueda de prensa la V Feria de la Tapa, el Caballo y el Toro de Villalba del Alcor que se celebrará del 10 al 12 de marzo en el Recinto Ferial Santa Águeda de la localidad villalbera. En la presentación han participado a su vez la organizadora de los festejos ecuestres, Sheila Tapia, y el organizador de los festejos taurinos, Manuel Campuzano. En su intervención, Bella Verano apostado por esa puesta en valor que supone la celebración de esta feria en torno al toro recordando que “vuelve tras seis años de no celebrarse puesto que la ultima cita con el publico fue en el año 2017”.Bella Verano, tras hacer un recorrido entre la amplia programación que ofrece esta feria de La Tapa, El Caballo y El Toro, anunció también como ya había referido días atrás esta redacción que esta vez la delegación de Gobierno que preside hará entrega de sus trofeos provinciales precisamente el día 10 de marzo jornada en la que comienza esta edición de la feria.La delegada no dejó pasar la ocasión de recordar la determinación en el apoyo que la Junta de Andalucía viene haciendo sin complejos respecto al mundo del toro con esas ayudas que por parte de distintas consejerías, entre ellas las de Agricultura llegaron puntualmente a los ganaderos de bravo en un momento muy complicado tras la pandemia de Covid 19.Por su parte el alcalde villalbero, Diego Del Toro se congratuló que esta V edición de la feria se vuelva a retomar porque “significa que tres de las enseñas de nuestro pueblo como son la gastronomía, la afición al caballo y la tradición de más de dos siglos en referencia al toro se unan de forma tan rotunda en este fin de semana”, dijo el alcalde.En cuanto al matador de toros Manolo Campuzano vino a unirse en esa enhorabuena “porque vuelve una feria que he conocido en todas sus anteriores ediciones y que ahora vuelva a estar activa es un motivo de mucha satisfacción para Tauro Sevilla la empresa con la que colaboro en actividades de campo y a la cual represento hoy”.Campuzano hizo un detallado análisis de una feria que tiene dentro dos homenajes a sendas figuras del toreo como son Ortega Cano y Joao Moura, actividades de tentaderos en la plaza portátil y que debe culminar con ese festejo de rejones el mismo día 12 de marzo donde están anunciados Andy Cartagena, Sebastián Fernández, Andrés Romero y Joao y Miguel Moura entre otros.