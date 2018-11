Víctor Puerto, Albarreal y Javier Jiménez son premiados en Zalamea

Los matadores de toros Víctor Puerto y el sevillano Javier Jiménez protagonizaron anoche junto al propietario de la ganadería de Albarreal, José Luis García Palacios, la entrega de trofeos a los triunfadores de la pasada feria zalameña celebrado en la peña taurina de esta localidad serrana.Noche bonita en torno a la rememoración de lo que fue el pasado septiembre un importante festejo protagonizado por ambos diestros y una destacada corrida con el hierro de Albarreal que por presentación y juego mereció que la afición zalameña les haya premiado en esta ocasión.También por parte del Ayuntamiento zalameño su máximo representante, Marcos Toti, presidió un mesa en la que también estuvieron presentes el presidente y la secretaria de la peña taurina junto a quien esta líneas suscribe como moderador de un guión que tuvo su prólogo en ese encuentro que el matador de toros Víctor Puerto mantuvo frente a unos jovencísimos aficionados en una breve clase de toreo de salón. Sin duda escenas simpáticas que dejaron expedito el camino para que ese salón de actos de la peña tan cargado de historia taurina cediera el protagonismo a los tres protagonistas de la noche. Lo haría tras las palabras de Domingo Castilla, presidente del peña, para dar la bienvenida, felicitar a los premiados y tener un emotivo recuerdo hacia ese gran aficionado zalameño como fue Eduardo Vázquez Zarza, fallecido de forma repentina en edad muy joven hace escasas fechas. Por él lucía anoche un lazo negro sobre la mesa presidencial. Así Javier Jiménez, actuante aquella tarde septembrina en sustitución de Julio Benítez, recogía el trofeo a la mejor faena de muleta de la feria. Recordaba el torero en la recogida del trofeo “la importancia dentro de la temporada que tuvo estar a gusto con una corrida seria de presentación pero con la calidad necesaria para sentirse en el toreo con ella. Lástima que la espada no funcionase como necesitaba pero estoy muy agradecido de estar aquí”.En ausencia de su hijo Guillermo, representante de la ganadería de Albarreal era su padre José Luis García Palacios quien recibió ese busto de toro que premiaba las excelencia de una notable corrida de toros. Quiso también ser agradecido el ganadero en su diálogo ante la audiencia y tras un repaso por la síntesis que reconoció su experiencia “con ese importante hierro que es Concha y Sierra ahora estamos disfrutando de un hierro con el que las figuras del toreo están encantadas de anunciarse. La de Zalamea fue la única corrida de la casa que he podido ver esta temporada y la verdad es que nos dejó bastante satisfechos”.Víctor Puerto, un torero con predicamento entre la afición zalameña, reconocía tras recoger su trofeo como máximo triunfador que “fue una tarde de compromiso y de entrega pero también de las que te permiten disfrutar y recuperar sensaciones frente al toro en una plaza en la que me encuentro muy a gusto. Pienso que la importancia que tuvo la presencia de la corrida es la que añade grandeza a lo que hicimos los toreros. Es importante que el aficionado note que el poder de un toro le da valor a lo que un torero hace en el ruedo. De cualquier forma nos daba también confianza un hierro que suele sacar nobleza y clase como así fue”.Fue Marcos Toti el encargado de cerrar con sus palabras en reconocimiento a la Fiesta y la apuesta en el esfuerzo que significa siempre para Zalamea un apoyo que es constante desde el Ayuntamiento de la localidad. “Sin duda la Fiesta necesita debate”, dijo el regidor.