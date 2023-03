Valverde y la ilusión de tres debutantes

Valverde del Camino espera hoy su cita con el Circuito Andaluz de Novilladas . Si el año pasado era el coso de Palos del Frontera quien empeñara su escenario para dicho circuito es hoy el turno de esta añeja plaza de toros la que espera que ese cartel de novilleros anunciados deje una importante entrada de público.Se hablaba ayer de que la venta de entradas caminaba a muy buen ritmo. En la confirmación de ello debe andar el compromiso que valverdeños y foráneos le dejen con su presencia a la que se espera sea una tarde bonita de toreo.El cartel está compuesto por los novilleros Diego Bastos que entra en sustitución de Manuel Osuna, Víctor Barroso y Manuel Román . Así se encuentra la terna a pocas horas de hacer el paseíllo. Diego Bastos se quedó fuera del certamen andaluz en el bolsín clasificatorio, quedando tercero en los puestos de reserva. Sin embargo, distintas circunstancia s le han devuelto, de nuevo, al circuito de novilladas más importante de la región. “Desde el momento que recibí la llamada, no dudé en estar hoy sábado en Valverde y disfrutar”, declara Bastos.Manuel Román es la nueva promesa cordobesa. La temporada pasada lidió más de 40 novilladas sin caballos y este año debutó con picadores por todo lo alto en Linares . Parece que no tiene límites. Y le gustan los desafíos, por eso ha decidido participar en el Circuito de Novilladas de Andalucía, el más importante de la comunidad andaluza . “Mi sueño es ser un figurón máximo del toreo. Un espejo en el que los nuevos toreros se quieran fijar”, afirma Román. Víctor Barroso es una de las firmes promesas de la región gaditana. Vuelve al Circuito de Andalucía tras clasificarse por méritos propios, después de ser uno de los semifinalistas de la edición anterior. El año pasado fue el triunfador de la feria de El Puerto de Santamaría y el ganador del “Tomate de Oro” en Villa del Prado. “Creo que cualquier novillero estaría encantado de estar en el Circuito. Creo que este sí es el año para ser el triunfador”, destaca Barroso.En cuanto al ganado que complementa esta segunda jornada de la liga nacional de novilladas pertenece al hierro jienense de Apolinar Soriano quien como ya se nombra aporta su propio nombre a la denominación de este hierro inscrito en la Unión de Criadores de Toros de Lidia.El ganadero lleva una novillada muy bonita de hechuras , correspondiente a la importancia del Circuito de Andalucía. La ganadería vuelve al certamen tras ganar su duelo de la pasada edición en Villacarrillo. “El encaste de nuestra casa, Núñez , suele hacer que los toros sean fríos de salida, pero mejoran su comportamiento a medida que avanza su lidia y salen del caballo. Se crecen ante el castigo ”, explica el ganadero. Además, Soriano explica que “el torero suele sentirse cómodo en la faena cuando los coge muy delante y los puede soltar atrás”. Por último, comenta y destaca tres de sus novillos presentados. “Tengo grandes esperanzas en el número 4 y 27 . El 6 también va a funcionar”.

Maestra Nati, una vida entre seda e hilo de oro

Se le ha gastado el aliento de vida a esa manos bordadoras de tanta seda e hilo de oro. Se le ha marchado la vida a Nati, la Maestra de tanto conocimiento del toro y de la propia vida. Esa vida que me dejó conocerla un poquito, solo un poquito, sentado a su vera en un coloquio en Hinojos.

Se nos va tan ligera la vida que a veces casi no reparamos en cuanto se nos va de al lado. Personajes que no son familia pero que han creado vínculos tan imprescindibles para entender particularmente este mundo del toro que piden pararse, meditar y recordarlos como lo que han sido: gente vital e importante para esta Fiesta que nos apasiona. Isabel Natividad García de Frutos se ha marchado hace apenas unos días a sus 89 años de edad. Nati no era modista, era sastra de toreros. Esas manos, las suyas han bordado mil trajes de torero; al taller que fundara su madre en Madrid llegaron figuras de la talla de Belmonte, los Bienvenida y más actuales como los Juli, Ponce y entre todos ellos también a Curro, el de Camas.

Conocí de ella en Almería, de donde era su fallecido esposo, el torero Enrique Vera, porque de su buen hacer venía saliendo ese capote de paseo que premia al triunfador de la feria en honor a la Virgen del Mar. Hoy me entristece, aunque sea ley de vida, que esas manos que tanto brillo han puesto en la Fiesta se hayan apagado. Ley de vida, pero aunque se a en esta rincón de una página de toros no debe pasar la ocasión de recordar que al toreo se le fue la mujer que en cada traje de seda y oro puso alma, corazón y vida. D.E.P.