Toros Huelva: La Merced perfila unas Colombinas que harán historia

El mano a mano de Roca Rey y David de Miranda el día 3 de agosto es la punta de iceberg de una importante feria de Colombinas que a falta del nombre de un par de espadas y otra tantas ganaderías anda a punto de emerger de forma oficial un poco más allá de mediados de junio. En ese punto principal del abono se fundamentan esas cinco tardes de toros con las que José Luis Pereda le sale al paso a esta feria 2023. En ella se andan inmersos otros tantos carteles de gran relevancia como los que apuntan a esa tarde del día 5 de agosto con Morante de La Puebla y Daniel Luque frente a los toros de Juan Pedro Domecq que es de los hierros ya confirmados dentro de ese abono que tiene dentro de sí otra tarde bonita e importante como las del viernes día 4 donde están ya seguros los nombres de Alejandro Talavante y la alternativa de Emilio Silvera. Le falta un nombre a esa corrida sobre el que hay distintas elucubraciones. Sin darlo como seguro, porque nadie se ha pronunciado al respecto, apunten ustedes el del Julián López El Juli; el madrileño sería esa pieza determinante en esa señalada tarde para la historia del toreo de Huelva. Con sus cuatro tardes en sendos paseíllos con la infantería principal del escalafón llenando de buenos propósitos el abono de este 2023 la feria vendrá a rematarse con el festejo de rejones que este año además presenta el atractivo para los amantes del toreo ecuestre de que serán cuatro rejoneadores y ocho toros los que encierre esa tarde del domingo día 6 con la que se abrochará Dios mediante este abono de Huelva. Esta tarde en la que están ya apuntados en firme los nombres de Diego Ventura, Andrés Romero y la francesa Lea Vicens. Falta por confirmar quien será ese cuarto rejoneador en liza pero la apuesta personal de José Luis Pereda, amante y conocedor del mundo del caballo, es darle sitio a la tauromaquia portuguesa y en esas lindes se anda ahora.Este de rejones es otro de los festejos que ya presenta hierro asignado y serán los toros del caballero jerezano Fermín Bohórquez quienes propongan cosas en el apartado ganadero de esa tarde que abrocha la feria.Pero la cartelería de la feria tiene otra tarde tremendamente importante y es la que seis chavales protagonicen en ese preámbulo que debe dejarle al serial la nueva convocatoria en torno al festejo sin picadores que en miércoles día 2 abrirá la feria.Lo de importante no es un brindis al sol sino la creencia firme que desde la parte empresarial se está andando un camino honesto y correcto. No es un algo caprichoso en el azar que el rumbo empresarial de La Merced ha enfilado en bastantes ocasiones. Es justo reconocerlo que Huelva ha sido esa plaza donde los más jóvenes han tenido oportunidad de sentirse toreros en sus primeros momentos de afición. No todo es oropel de figuras en una cartelería que busca hacer historia dentro del tiempo de esta plaza.Forma parte de esa liturgia en la que se mueve siempre el aficionado a los toros. Conocer los carteles; interesarse por las tardes de toros de su feria. Verla venir lo antes posible y disfrutarla desde mucho antes de comprarse ese trozo de papel que unos días al año le hace volver a sentarse sobre su plaza; sobre ese cemento desde el que se enfila el albero. Hay en las mentes de cada empresario esa sempiterna obsesión de buscar El Dorado para su plaza; hacer una feria que aun el matiz más ínfimo la haga diferente a la anterior. Una feria que le guste a uno mismo pero que aspire a ser apreciada por el público. Hace muchas temporadas ya que Huelva le encontró la medida adecuada a su feria sobre el ruedo. No es fruto del azar que la de Huelva haya sido de las pocas que ha mantenido su abono tras la pandemia y que el público venga poblando con generosidad y costumbre el cemento de su tendido. Huelva ha crecido en la proporción que otras plazas ven envejecer sus ferias con el tiempo. Y ahora, la feria que este José Luis Pereda ha ido a buscar en los rincones de su alma de aficionado va llenándose poco a poco de muchas cosas importantes y derrocha imaginación y primor a la hora de afrontarla para que se plasme en los carteles de forma oficial a más tardar por mediados de junio.Esa feria de la que ya avanzábamos ese rotundo mano a mano entre el principal gallo del escalafón como es Roca Rey y la firmeza de una temporada que poco a poco va haciendo grande y vital por parte de David de Miranda. Independientemente de que cada uno imagine sus competencias sobre el ruedo, la expectación de estas Colombinas está servida. Le seguimos contando.