The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom confirma su lanzamiento para 2023

Esta semana se ha celebrado un nuevo Nintendo Direct, que en esta ocasión ha estado protagonizado por los juegos que llegarán a Nintendo Switch durante este año 2022 y el próximo 2023, y con grandes sorpresas como el anuncio de Pikmin 4, Octopath Traveler II y Fire Emblem Engage, entre otros. Enlace: https://thousand-sunny.org/the-legend-of-zelda-tears-of-the-kingdom-la-secuela-de-breath-of-the-wild-llegara-el-12-de-mayo-de-2023/

Junto a ellos también se ha puesto título final y fecha de lanzamiento a la secuela del galardonado The Legend of Zelda: Breath of the Wild, considerado por una amplía parte de público y crítica como uno de los mejores juegos de la historia.

Esta esperada entrega, hasta ahora conocida entre el público como Breath of the Wild 2, finalmente se titulará The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y se estrenará el 12 de mayo de 2023 en exclusiva para Nintendo Switch. Su traducción al español sería “Las lágrimas del reino”.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre esta entrega, pero sí que sabemos que la nueva aventura de Link y Zelda contará con un tono más oscuro que su antecesora. Prueba de ello es una escena de su primer tráiler, revelado en 2019, donde vimos cómo los protagonistas resucitaban el cadáver de Ganondorf, provocando un seísmo.

También se ha confirmado que este The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llevará a los jugadores más allá de los cielos de Hyrule, como se ha podido observar en su último tráiler, con el que han presentado el título y la fecha de lanzamiento.