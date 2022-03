Juan Manuel Seisdedos lleva a Espacio 0 su ‘Geometría visceral’

La exposición Geometría visceral, de Juan Manuel Seisdedos. Del 24 de marzo al 23 de abril. Galería Espacio 0 (Miguel Redondo, 52). De lunes a viernes de 11:30 a 13:30 y de 18:00 a 21:00; sábados, de 11:30 a 13:30.

Cada ocasión que Juan Manuel Seisdedos elige para presentar su nueva producción artística es todo un acontecimiento y una suerte de la que disfruta el público onubense. Así sucede en esta entrada en la primavera, lluviosa, y copiosa en lo que se refiere también a la creación del pintor onubense, que ha llegado a estos días con una colección de obras producidas este mismo año y que forman parte de su Geometría visceral, con la que bautiza la muestra que se inaugura este jueves en la galería Espacio 0, en la calle Miguel Redondo de la capital onubense.

El propio Seisdedos explica que detrás de esta colección se encuentra “el planteamiento estético e ideológico” en el que viene trabajando desde hace años.

“Existe en nuestra naturaleza humana un punto de fricción entre emoción y razón, que, como placas tectónicas, producen a veces terremotos y desastres que pueden afectar a todas nuestras actividades. Al menos, en lo que concierne a mi actividad artística, intento un acuerdo entre ambas placas. La emocional y la racional”.

En la muestra de pinturas escogidas, el público podrá disfrutar hasta el 23 de abril de 14 piezas en las que “se puede admirar la maravillosa gestualidad, intuición y racionalidad que, tal como dice el artista, quedan impresas en su pintura”, ha escrito Nuria Pazos.

Pero es Juan Manuel Seisdedos quien profundiza en esa idea del choque de placas, emocional y racional, en su proceso de creación artística.

“La emoción, divina emoción portadora de sensaciones y de intuiciones incontrolables, queda expresada inconscientemente en la escritura de cada cual, igual que las pinceladas sobre un cuadro. Los grafólogos saben interpretar esos gestos, igual que lo perciben con más o menos claridad, los espectadores de una obra”, explica.

Frente a esa visceralidad fruto de la emoción se sitúa la “placa racional”, que, explica el veterano artista onubense, “tiene su máxima expresión en la geometría, que aporta orden, equilibrio, lógica, seguridad, y tantas otras cosas que ya son evidentes desde las pinturas prehistóricas y han acompañado a todos los avances plásticos hasta la actualidad”.

“Cuando me pongo a trabajar, esta reflexión o autocrítica a posteriori, no existe y creo que la evolución, en mi caso, es más un tipo de intuición armado con todas la influencias y vivencias que la vida me ha ido regalando", concluye el pintor su análisis.

Seisdedos es uno de los referentes de la pintura contemporánea andaluza, sin ningún género de dudas. Juan Manuel comenzó a pintar a los 14 años, formándose en el Taller de San Cristóbal de Huelva, del pintor Pedro Gómez y del escultor León Ortega, donde aprendió fundamentos de escultura, pintura impresionista y dibujo.

Siempre activo –escribe sobre él Nuria Pazos para esta exposición–, se aventura a trabajar en Bruselas y Barcelona, donde frecuenta el Cercle Artistic Sant Lluc y continua aprendiendo con los artistas catalanes. En Bruselas, además, conoce el expresionismo belga y el alemán.

Juan Manuel Seisdedos ha entregado su vida a la búsqueda de diferentes formas expresivas, escultura, diseño, escenografía... aunque su ámbito predilecto es el de la pintura, donde se mueve como su medio natural que es, y del que se compone esta exposición de pinturas realizadas a lo largo de este año 2022.