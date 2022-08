Los nominados a los Premios Luna del Festival Internacional de Cine de Islantilla

La Organización del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna - Islantilla Cinefórum dio a conocer la relación de los títulos que el próximo 27 de agosto competirán por los máximos galardones de la decimoquinta edición de esta muestra cinematográfica al aire libre, que ha venido desarrollándose durante los últimos meses en este enclave de la costa onubense compartido por los municipios de Lepe e Isla Cristina.

Los doce largometrajes finalistas que serán valorados por el Jurado Oficial son:

A las mujeres de España. María Lejárraga, de Laura Hojman [España]Al Oriente, de José María Avilés [Ecuador]Algo salvaje. La historia de Bambino, de Paco Ortiz [España]El club del paro, de David Marqués [España]El verano que te vimos, de Tomás Roldán [Argentina]Husek, de Daniela Seggiaro [Argentina]La jefa, de Fran Torres [España]La Pampa, de Dorian Fernández Moris [Perú]Lucas, de Álex Montoya [España]Opal, de Alain Bidard [Francia]Pico Reja. La verdad que la tierra esconde, de Remedios Malvárez y Arturo Andújar [España]Qazi, de Anil Festenau y Jakob Gehrmann [Pakistán]

Asimismo, los doce cortometrajes finalistas son:

Anatomie Ceského Odpoledne, de Adam Martinec [República Checa]Cemento y acero, de Oriol Villar [España]Chiusi alla luce, de Nicola Piovesan [Italia]Espinas, de Iván Sáinz-Pardo [España]Farrucas, de Ian de la Rosa [España]Gold Wells, de Saeed Timar [Irán]Harta, de Julia de Paz Solvas [España]I'm Still Ethan, de Raffaello Degruttola [Reino Unido]Mindanao, de Borja Soler [España]Nur y Abir, de Manu Gómez [España]Silent Storm, de Grace Hsia [China]The Recess, de Navid Nikkhan Azad [Irán]

El resto de los Premios Luna reconocerán otras siete categorías. Los nominados a Mejor Dirección son:

Laura Hojman por A las mujeres de España. María LejárragaGonzalo Suárez por Alas de tinieblaRaffaello Degruttola por I'm Still EthanFran Torres por La jefaDorian Fernández Moris por La PampaNavid Nikkhan Azad por The Recess

Las nominadas a Mejor Actriz son:

Mercedes León por En el cieloAitana Sánchez-Gijón por La jefaCumulen Sanz por La jefaMayella Llocla por La PampaCarmen Machi por MindanaoPaulina García por Mindanao

Los nominados a Mejor Actor son:

Adriá Collado por El club del paroCarlos Areces por El club del paroJuan Manuel Montilla por IntentandoFernando Bacilio por La PampaJorge Motos por LucasAnil Festenau por Qazi

Los nominados a Mejor Guion son:

Laura Hojman por A las mujeres de España. María LejárragaIván Sáinz-Pardo y Guillermo Delgado por EspinasDorian Fernández Moris por La PampaAnil Festenau, Jakob Gehrmann y Jawinder Singh por QaziNavid Nikkhan Azad por The RecessRakan Mayasi y Wahid Ajmi por Trumpets in the sky

Los nominados a Mejor Música Original son:

Roberto Salahaddin Re David por Chiusi alla luceRachel Jamiesson y Kae Tempest por I'm Still EthanTomás Vidal por La PampaSiddhartha Barnhoorn por LucasAlain Bidard por OpalPablo Cervantes por Xun

Los nominados a Mejor Dirección de Fotografía son:

Pablo Rosso por Cemento y aceroRui Dias por Chiusi alla luceTouraj Ghaderi por Gold WellsMaxin Molchanov por IskraAndrés Magallanes por La PampaShawn Dong por Silent Storm

Los nominados a Mejor Dirección Artística son:

Pilar Angulo por Algo salvaje. La historia de BambinoMónica Monedero por La jefaJeff Calmet por La PampaGeo Martínez Pablo León Ortega por MusaMona Ramazeni por The RecessElena Vallés por Xun

Los cortometrajes finalistas que optan a los premios del Jurado Oficial y del Público serán proyectados en dos sesiones especiales que tendrán lugar el próximo martes y el jueves a las 22:00 en el Patio del Centro Activo de Islantilla.

Un jurado profesional compuesto por la directora María Ripoll, los intérpretes Sebastián Haro y Luichi Macías, la directora de casting Elena Arnao, y el realizador, guionista y montador de televisión Jaime Vicent, será el encargado de determinar la identidad de los galardonados con los Premios Luna de Islantilla. En sus manos está decidir el palmarés de esta edición, que será revelado en el transcurso de la Ceremonia de Clausura que tendrá lugar el próximo sábado 27 de agosto.

El mismo Jurado Oficial decidirá también el ganador del Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza de entre los siguientes nominados:

Cristiano, de Adán PichardoCrudo, de Rafael Martínez CalleEn el cielo, de Manuel GomarFarrucas, de Ian de la RosaIntentando, de Juan Manuel MontillaXun, de Ángel Tirado

Este Premio de la RTVA ha figurado en el Palmarés del Festival Internacional de Cine bajo la Luna desde su cuarta edición, en 2011. Desde esa fecha, han sido galardonados los cortometrajes Matador on the road, de Alexis Morante; Hambre, de Mario de la Torre; The Rattle of Benghazi, de Paco Torres; Me llamo Olmo, de Olmo Figueredo; Flexibility, de Remedios Crespo; El marido era fumigador de campos, de Ana M. Ruiz; Baile de máscaras, de Javier Oliver; Domesticado, de Juan Francisco Viruega; El recado, de Manuel Gomar; Black Bass, de Rakesh Narwani; y la pasada edición Imposible decirte adiós de Yolanda Centeno.

Finalmente, los finalistas al Premio del Público de Islantilla son:

Premio del Público al Mejor Largometraje

A las mujeres de España. María Lejárraga, de Laura Hojman [España]Algo salvaje. La historia de Bambino, de Paco Ortiz [España]El club del paro, de David Marqués [España]La Pampa, de Dorian Fernández Moris [Perú]Opal, de Alain Bidard [Francia]Pico Reja. La verdad que la tierra esconde, de Remedios Malvárez y Arturo Andújar [España]

Premio del Público al Mejor Cortometraje

Caníbales, de Mikel Bustamante [España]Cristiano, de Adán Pichardo [España]Espinas, de Iván Sáinz-Pardo [España]Intentando, de Juan Manuel Montilla [España]Mama, de Pablo de la Chica [España]Últimas palabras, de Joaquín González [Uruguay]

La Ceremonia de Clausura, que tendrá lugar en los jardines del Hotel Estival Islantilla, sede oficial de la muestra, será el broche final de la decimoquinta edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna - Islantilla Cinefórum, y durante su celebración se hará también entrega del galardón honorífico Premio Luis Ciges a la actriz Ana Torrent.