Portal Knights y Steep serán parte de los Juegos del Mes de PlayStation Plus para enero de 2019

Ya sabemos los juegos con los que PS Plus dará la bienvenida al nuevo año 2019. Sony Interactive Entertainment España ha anunciado los ‘Juegos del mes’ de enero de 2019 que los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar gratuitamente en PS4, PS3 y PS Vita como parte de su suscripción a este servicio.

A PlayStation 4 llegan el título de acción cooperativa Portal Knights y STEEP, el juego de deportes extremos en mundo abierto de Ubisoft, donde los jugadores pueden retar a sus amigos en esquís, traje de alas, tabla de snowboard y parapente a través de las montañas más famosas del mundo.

En exclusiva para España y Portugal también estará disponible DOGCHILD, la animalista aventura del estudio español Animatoon Studio, ganadores de la primera edición de los Premios PlayStation.

Por su parte, los usuarios de PlayStation 3 reciben Zone of the Enders HD Collection y Amplitude; así como los de PlayStation Vita hacen lo mismo con Super Mutant Alien Assault y Fallen Legion: Flames of Rebellion, este último también jugable en PS4 gracias al cross-buy.

Finalmente, como parte de PlayStation Rewards durante todo el mes de enero los suscriptores de PS Plus tendrán un descuento del 15% en Daktak y un 30% de descuento en cursos seleccionados de Aprendum.