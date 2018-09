El Pícnic Interestelar vuelve a tomar los jardines del CAAC

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), consolidado en los últimos años en Sevilla como un foco casi permanente de actividad musical, acoge este fin de semana una nueva edición del Pícnic Interestelar. En sus jornadas el sábado y el domingo, la cita ofrecerá música en directo (más de una veintena de conciertos), pinchadas y actividades paralelas (pequeñas funciones de teatro, una zona infantil con castillos hinchables...) para el no pequeño sector del público indie con descendencia.

El Pícnic viene a ser el aperitivo otoñal o el hermano pequeño del festival grande, el festival Interestelar, que se celebrará a finales de mayo (días 25 y 26) del año próximo, también en el Monasterio de la Cartuja, y para cuyo cartel existe ya por cierto una primera confirmación. Ésta es la "sorpresa especial" que ha anunciado la organización del evento, y que será desvelada a los asistentes del Pícnic mediante "una acción" en la jornada del sábado a las 16:45. O un poco antes, ahora y aquí mismo, sin tanta parafernalia mercadotécnica. Se trata de Vetusta Morla, grupo madrileño más que conocido en el mapa festivalero en su condición de capitán general de esa rama del indie que en algún momento se convirtió en el mainstream con pátina alternativa. La banda, habitual en Sevilla, ya presentó en la ciudad su último trabajo hasta la fecha, Mismo sitio, distinto lugar, el pasado 5 de mayo.

Acompañando a este primer anuncio del cartel, las entradas para el festival están ya a la venta -desde hoy mismo- con los habituales descuentos promocionales, a un precio de 24 euros (más gastos de gestión) a través de la plataforma Ticketea.com.

Volviendo al Pícnic en sí, no pocos alicientes ofrecerá también al público que se acerque a los jardines del CAAC para disfrutar de la fiesta. La oficiarán, como cabezas de cartel, el sevillano Sr. Chinarro, veteranísimo de la escena que ha publicado este mismo año un notable trabajo, Asunción, y The New Raemon, o lo que es lo mismo, Ramón Rodríguez, cantante, compositor y alma del proyecto, que anda ahora celebrando el décimo aniversario del mismo y ultimando la publicación de un nuevo disco del que a buen seguro ofrecerá varios anticipos.

Sexy Zebras, Alice Wonder y Nat Simons, Kuve, Embusteros, Ballena, Dreyma, Verona, Núñez, Jump to the Moon, Los Reyes Magos, Gonzalo de Cos y las III coronas, J.J. Sprondel, Yorch, Subterráneos y Las Dianas completan la programación del Pícnic, atenta a la última hora de los sonidos de moda en el espectro pop y a los grupos emergentes, como prueba la presencia en la programación de Martes Niebla, formación sevillana literalmente recién creada y compuesta por miembros de Escuelas Pías, Blacanova y Terry vs. Tory; y que también reservará un hueco para mordiscos bastante más contundentes como los que propina la salvaje banda gaditana El Lobo en tu Puerta.

No se acaba en estas propuestas la oferta del Pícnic. Por él pasarán también este fin de semana Gotomidi y Victoria Ford, de la mano del colectivo organizador del Renofest, además de una nutrida programación de discjockeys seleccionados por la sala Holiday, entre los que estarán Mike, Max Mackay, La Rubia Pincha y Doctor Música Ismael Dj.