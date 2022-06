Palos pone escenario a la primera final del circuito de novilladas de Andalucía

En fecha atípica si atendemos a su habitual calendario hoy abre sus puertas la plaza de toros palerma. Lo hace para ser escenario del único festejo que la liga nacional de novilladas dentro de su circuito andaluz celebra dentro de la provincia onubense. Palos de La Frontera vuelve a poner por tanto la referencia dentro de un certamen importante, capaz de agitar con positividad ese mundo novilleril tan dejado de la mano de Dios por la propia Fiesta.

Festejo nocturno, con hora de comienzo a las 9.30 de la noche y precios mas que populares que apenas llegan a los diez euros. Todo un aliciente para que la cita sea apetecible en cuanto a esa hora donde la temperatura no hace estragos.

Los mimbres en los que se mueve el festejo también ayudan a que el aficionado decida irse con contundencia hacia la plaza. Tres novilleros con recorridos distintos en el tiempo pero con la misma impronta de triunfadores. Tres vocaciones puestas en liza ante dos hierros que precisamente debutan dentro de esta liga de novilladas.

Calerito llega tras su notable actuación del pasado jueves en La Maestranza. Un gaditano, Christian Parejo y un sevillano de Camas como es Jesús Cuesta completan un atractivo cartel para esta final al que le ponen contrapunto ganadero los hierros de Ave María y Torrehandilla

‘el año pasado me quedé en semifinales y este año doy un paso más, soy consciente de la importancia de este Circuito, tengo de nuevo la oportunidad y voy a aprovecharlo’. Quien asi habla es Calerito. El serio percance de Daniel de La Fuente le abrió la entrada a esta edición y el de Aznalcollar no dudó en aprovecharla.

Casi en esa misma dirección caminan los pensamientos de Christian Parejo, semifinalista en la edición 2021 pero no pudo hacer el paseíllo tras una lesión de peroné. “Tenía una espina clavada desde el año pasado al caer lesionado pero voy a aprovechar la oportunidad”. El novillero gaditano hará el paseíllo por la mañana en la localidad francesa de Istres y para poder llegar a tiempo esta noche a Palos lo hará en avión privado.

Por último Jesús Cuesta afirma que esta experiencia la está viviendo con “tranquilidad porque me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, he vivido tiempos en los que me he desesperado pero bueno he sido constante y he sabido esperar la oportunidad. El tiempo te hace ser cauto y no esperar nada e ir día a día”.

También los ganaderos dejan su opinión sobre esos lotes ganaderos que traen en esta ocasión. Luis González, ganadero de Torrehandilla define morfológicamente el lote que se va a lidiar en Palos de la Frontera como “muy en tipo de Jandilla, variedad de pelaje, bonitos y que pueden ir perfectamente a una plaza de primera’. Afirma que ‘la principal virtud de los novillos de la divisa sevillana es la fijeza” y aconseja a los novilleros que “de salida lo toreen de capote sin forzarlo y le hagan una buena lidia para que la faena de muleta pueda ser larga”.

Por su parte Robert Margé, ganadero del hierro de Ave María, afirma que “hasta ahora lo que he visto sale con un poco de motor pero con su punto de nobleza” aunque apunta que “a mí no me gusta hablar de los novillos antes porque yo he aprendido que el toro te exige humildad y hablar antes no es humildad, es presumir”.

La cita no solo es atractiva a partir de las 9.30 de la noche ya que todos los alrededores de la plaza van a vivir todo un cúmulo de actividades en franca llamada al aficionado. Como se viste un caballo de picar, la plaza por dentro, aperitivos gratis y muchos fundamentos para dejar a Palos de La Frontera como una exquisita ocasión para degustar un día completo de toros.