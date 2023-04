Curro Díaz, Cayetano y David de Miranda alrededor de San Jorge en Palos

Un poquito de Mire Usted

Me consta que anda constituida en forma de gestora la Federación de Peñas Taurinas de la provincia.

Me consta también que de esa reunión celebrada en Trigueros ha nacido esa citada gestora con una junta elegida por las alrededor de diecisiete peñas que a esa reunión acuden desde Valverde, las dos de la capital, San Juan, la misma Trigueros, Nerva, Villalba, Almonte, etc

Me constan algunas cosas y me consta también que de esa reunión no se haya nadie dignado contarle a este medio norte de los pasos iniciales de un proyecto que indudablemente debe nacer.

Nacer, porque es de importancia que en estos tiempos los aficionados se agrupen, se organicen y de paso trabajen por la Fiesta que en cada uno de los respectivos estatutos de sus entidades deben reconocer como prioritario.

Más como a uno le duelen sus reales digo, moleste a quien moleste, que la diligencia en la comunicación debiera ser moneda de lealtad para un medio informativo que se ha volcado en relatar la mayor parte de los aconteceres que en dichas peñas han sucedido.

Digo lealtad y digo bien no para este escribiente; aunque haya puesto mi persona, mi tiempo, mis gastos personales y jamás le haya pedido compensación a ninguna de esas peñas reunidas en Trigueros por estar cuando se le ha requerido.

No, no pido lealtad para mí sino para un medio que durante todos los años de su existencia ha estado al lado de todos y cada uno de los rincones de esta provincia donde las peñas han hecho su trabajo.

Lealtad para HUELVA INFORMACION. Lealtad para contar desde los inicios de un proyecto del que además muchos de quienes hoy están en esa gestora me han escuchado hablar, promocionar y decir bastante antes de a algunos se les hubiese pasado por la imaginación. No hombre, no, que no estoy pidiendo patente. No vaya usted por ahí.

No se engañe nadie. No pido explicaciones; no las necesito ni las quiero. Pero que nadie minimice esto con el “hombre es que solo hay una gestora....”

Estas líneas no son las de un cabreo personal sino las de un desencanto íntimo después de treinta y cinco años de servicio al mundo del toro de esta provincia. Y ya anda uno cansado de que en esa complicidad necesaria con el informador no se haya sido capaz de emitir, una sola nota marcando el inicio de un proyecto que ya tiene un protocolo en firme.

Lo interesante es saber que jugamos a eso. Para jugar todos.