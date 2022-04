Oliva Soto corta tres orejas al mejor lote de Albarreal en Valverde del Camino

No estuvo mal Salvador solventando el primer acto de la tarde con un toro que mantuvo nobleza y afán de embestir pero al que las fuerzas mediatizaron mucho en los primeros compases de una tarde a la que después de mucho tiempo volvían los toros a Valverde. Flojedad en los lances de recibo de Salvador y medido castigo en varas depositaron todas las esperanzas de que aquello tuviera empaque en el temple que el torero estuviera en disposición de poner al servicio de una faena metida en esa fina línea de irse para un lado o para otro. Al final el temple, el oficio y las ganas dieron alas a que el de Albarreal mostrara buena clase ante la franela de Cortés y por ambos pitones llegara a calar en el tendido una faena que poco a poco termino viniéndose arriba música incluida.Una estocada contraria demoró el acto lo suficiente como para que terminara sonando un aviso. El respetable se empleó en premiar con aplausos el arrastre del de Albarreal y Cortés paseó la primera oreja de una tarde que a esas alturas calentaba más en lo taurino que en lo climatológico.Gran clase la que mostró sobre el albero el segundo de la tarde. Bravo y noble y a más durante su lidia el de Albarreal que mantuvo el mismo ritmo y entrega de principio a fin. Valioso el toro para no desperdiciar ocasión y Oliva Soto no lo hizo. Templado desde el comienzo capotero hasta los remates finales por alto, el toreo del camero tuvo inspiración, temple y torería en muchos momentos de esa lidia que por ambas manos se iba dejando llegar con un excelente son torero cuajando largas y templadas las series y con el toro siguiendo bravo las líneas que marcaba la muleta. Siempre con la fijeza del bravo y la entrega noble con la que fue entregando su calidad. Faena en medida justa que llevaba a más el juego ganadero y explicaba ese oficio saleroso con el que le brota el toreo a Oliva Soto.El espadazo quedó tendido y eso demoró el asunto hasta que llegó un recado presidencial. Los aplausos para el toro sonaron a justicia Mario Soto no pudo con el temperamento del tercero. Le ganó la pelea de principio a fin el burel crecido en la lidia por el poco oficio con el que se mostró el torero. A punto estuvo de engancharlo en el recibo capotero cuando el matador resbaló en ese recibo rodilla en tierra haciendo hilo con él y después en la muleta tampoco el manchego supo hacerse con el mando necesario ante un toro que exigió solvencia para quedarse en el sitio y mandar con la franela. Un tropezón que quedó en el susto adobó este tercer acto que con poco brillo protagonizó Mario Sotos.Tan sobrado de estampa como escaso de fortaleza fue el cuarto de la tarde. Un ejemplar al que le embarcó con mejor son por la izquierda Salvador Cortés respondiendo al esfuerzo del torero con una embestida noble que no terminó de humillar pero que en el conjunto de la faena dejó pasajes de mérito con un torero conocedor de las condiciones del burel necesitado un toreo donde el toque se hizo mérito para conducir con hilazón esas series con la zurda. Menos juego aportó por el pitón derecho, demasiado corto y con menos humillación. Cortes redondeó con una estocada trasera y desprendida su meritoria tarde valverdeña y volvió a pasear un nuevo trofeo.Oliva volvió a ser el gran protagonista de la tarde frente al quinto. No fue malo como canta el aserto pero tampoco el dije que le había tocado en primer lugar. Un toro exigente con el que lucir no fue fácil pero Oliva quiso ser consecuente con el brindis que había encandilado a la plaza cuando sacó al tercio a Ruiz Miguel y le endosó ese largo parlamento de admiración. El camero estuvo hábil, torero y y listo para entenderse con un toro que tuvo fijeza y fortaleza pero al que había que arrancarle con disposición lo que tenia dentro y Oliva volvió a cuajar un toreo en el que la habilidad terminó poniendo la emoción necesaria para llevarse arriba una tarde en la que brilla como rotundo triunfador. La estocada tumbó con la contundencia que tumban las estocadas caídas en ese rincón mortal pero eso ya no importaba al publico que pidió con fuerza las dos orejas que Soto paseó entre el delirio de la plaza embelesada poco antes con los sones musicales de Dávila Miura.El sexto, bonito también de estampa termino congestionado tras un golpe contra un burladero. Devuelto sin remisión por la presidencia en su lugar saltó un sobrero del mismo hierro que no tuvo demasiadas virtudes de fijeza aunque sí el fondo necesario como para que Mario Sotos se atreviese a intentar faena con más decisión que otra cosa. Labor con altibajos pero consiguiendo por momentos calentar al tendido. No fue obra completa pero la voluntad tuvo premio y Sotos paseó la ultima oreja de una fría tarde valverdeña. Se echó de menos esa medianía agosteña y las moscas del calor. A ver si este año lo probamos.