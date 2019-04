Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild serán compatibles con la Realidad Virtual de Nintendo Switch

Desde este viernes 12 de abril está disponible el Toy-Con 04: Kit de VR, un nuevo kit de Nintendo Labo que convierte la Nintendo Switch en un visor de Realidad Virtual al más puro estilo Google Cardboard.

Además de las experiencias que incluyen los propios kits, Nintendo ha anunciado que Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild serán compatibles con VR gracias a dos actualizaciones que se lanzarán gratuitamente el 26 de abril.

El primero de estos dos aclamados juegos, Super Mario Odyssey, añadirá tres desafíos inéditos en las que recoger notas musicales, monedas e instrumentos en el Reino Sombrero, el Reino Ribereño y el Reino de los Fogones.

Por su parte, The Legend of Zelda: Breath of the Wild permitirá volver a la aventura en Hyrule con un nuevo punto de vista gracias a la Realidad Virtual. Esta opción de visualización podrá cambiarse en todo momento durante la partida mediante el menú ‘Opciones’ del juego.