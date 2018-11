Nuevo canon, canon viejo

Asumiendo la misma y trasnochada política de los Oscar que dicta que todo idioma que no sea el inglés se convierte automáticamente en "extranjero", con el consiguiente reduccionismo cultural que parece rememorar ciertos estigmas del pasado, la BBC acaba de anunciar los resultados de una nueva encuesta mundial para el debate y la polémica con las 100 mejores películas de habla no inglesa de la historia del cine.

209 críticos de 43 países donde se hablan 41 idiomas diferentes han elaborado su respectiva selección de diez títulos que ha dado como resultado una lista final de 100 encabezada por Los siete samuráis (1954, Kurosawa), y seguida de El ladrón de bicicletas (1948, De Sica), Cuentos de Tokyo (1953, Ozu), Rashomon (1950, Kurosawa), Las reglas del juego (1939, Renoir), Persona (1966, Bergman), 8 ½ (1963, Fellini), Los 400 golpes (1959, Truffaut), In the mood for love (2000, Wong kar-wai) y La dolce vita (1960, Fellini), selección que denota un cierto inmovilismo, inercia y previsibilidad en los criterios y gustos de la crítica a pesar del paso de los años.

Como de costumbre, la presencia del cine español en este cuestionable canon donde los críticos de cierto peso brillan por su ausencia (apenas Bellour, Rosenbaum, Haskell o Porta Fouz), se reduce a los mismos autores y títulos de siempre, eso sí, con Luis Buñuel metiendo cinco películas en la lista: Viridiana (puesto 48), El ángel exterminador (67), Belle de jour (75), Los olvidados (80) y El discreto encanto de la burguesía (84), hecho que lo sitúa, seguido de Bergman (5), Kurosawa (4), Fellini (4), Tarkovsky (4), Godard (3), Mizoguchi (3), Kiarostami (3) y Kar-wai (3), al frente de los autores con mayor número de obras. Junto a Buñuel, Pedro Almodóvar coloca Todo sobre mi madre (1999) en el puesto 32 y Víctor Erice El espíritu de la colmena (1973) en el 27.

Sorprende (o no tanto) que este canon extranjero siga siendo también eminentemente masculino. A pesar de que se ha consultado a 94 mujeres, tan sólo tres cineastas consiguen entrar: Chantal Akerman con Jeanne Dielman (puesto 14), Claire Denis con Beau travail (43) y Agnès Varda con Cléo de 5 a 7 (44).

En lo que respecta a la procedencia, y dejando a un lado el predominante peso autorial europeo y la presencia marginal de África (Touki-Bouki, de Mambéty), India (Pather Panchali, de Ray) o Latinoamérica (tan sólo representada por dos cineastas menores como Meirelles y Cuarón), el cine asiático sigue ofreciendo el bloque más importante,

En el apartado de disparates reveladores, la presencia de títulos como La vida de los otros, Cinema Paradiso, El laberinto del fauno, Ciudad de Dios, Y tu mamá también o la insufrible Amélie debería bastar para poner en cuarenta toda la lista, los criterios de la encuesta o la deriva infantiloide de cierta crítica consultada.