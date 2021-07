Niña Pastori: “Isla Cristina y sus gambas, de lo mejor de la provincia de Huelva”

En junio iniciaste la gira de las bodas de plata, ¿cómo definirías estos 25 años de carrera artística?

Han sido 25 años que han pasado volando, eso es buena señal y quiere decir que han sido años de disfrute, que desde luego no hay duda. Me ha dado la posibilidad de aprender de muchos artistas, conocer a muchos compañeros, viajar por todo el mundo y tener la recompensa del público, que es lo más importante.

Hace un mes dedicaste el concierto del Teatro Falla en Cádiz a las víctimas de la pandemia, ¿por qué pensaste en brindarles ese homenaje?

Porque siento de corazón por la situación que estamos pasando. Lo que hemos pasado es muy fuerte y creo qué, aunque no nos haya tocado directamente perder a un ser querido, como en mi caso, hemos escuchado muchos casos de nuestros ancianos y nuestros abuelos que se han ido sin la compañía de sus familiares sin poderlos despedir. Creo que a todos nos ha pillado esta situación tan dura por sorpresa. No tengo palabras para ponerme en el lugar de estos familiares que se han quedado mal psicológicamente porque pueden pensar “por mi culpa lo cogió mi abuelo y ya no está”.

Pasaste el COVID recientemente, ¿cómo viviste el confinamiento?

Gracias a Dios fue bien, no me dio tiempo a vacunarme y en este tiempo he estado trabajando mientras que estaba confinada. Me contagié porque una corista dio positivo. Es duro el confinamiento sin ver a nuestra familia, hablando por teléfono o por videoconferencia, y utilizando este tiempo componiendo, escuchando mucha música, y en mis ratos libres, disfrutando con la familia, jugando con mis hijas a muchos juegos de mesa y viendo muchas películas y series.

Vuelves a Huelva dos años después de tu último concierto al mismo escenario, el Foro Iberoamericano de la Rábida, ¿cómo crees que va a ser ese reencuentro con Huelva?

Tengo muchas ganas porque el público de Huelva siempre ha sido muy bueno, muy cariñoso, muy entregado, con muchas ganas de disfrutar, y seguro que es una noche bonita. Me recuerda mucho al público de mi tierra porque Huelva y Cádiz, al ser dos tierras marineras, son muy parecidas y tienen muchas similitudes. Seguro que pasamos un buen rato con la música, que creo que la necesitamos ahora más que nunca.

En 2018 recibiste la Medalla de Andalucía, ¿cómo valoras ser un referente para los andaluces?

Es un orgullo y también una responsabilidad. Me siento súper orgullosa de ser andaluza y le doy gracias a la vida por haber nacido en esta tierra porque creo que Andalucía es un lugar diferente al resto del mundo. Fue un honor y estoy enormemente agradecida porque fue acto muy especial y me hizo mucha ilusión a mí y a mi familia.

Otra medalla de Andalucía, y referente en Huelva más concretamente, es Manuel Carrasco, que participó en tu canción “La Habitación”, ¿cómo es la relación que tienes Manuel Carrasco y que seáis representantes de Huelva y Cádiz, respectivamente?

Manuel Carrasco es un artista que admiro y respeto muchísimo porque creo que compone muy bien. Para mí merece todo el respeto porque es un creador y un gran autor. Creo que tiene una cosa súper importante y es que transmite en sus canciones. Transmitir es lo más importante para mí, tú puedes tener una gran voz y tener muchas cualidades como cantante, pero no transmitir, y Manuel tiene eso, que traspasa y te llega al corazón.

¿Cuál es tu vinculación con Huelva y qué recuerdos tienes aquí?

Huelva es una tierra que me gusta, que cuándo he venido he estado a gusto, que muero por el fandango, que tiene personas a las que quiero mucho y hay artistas a los que quiero y respeto como Sandra Carrasco o Arcángel y cantaores que he escuchado y disfrutado toda la vida como Paco Toronjo.

¿Qué elegirías de la provincia de Huelva y por qué lo recomendarías?

Elegiría Isla Cristina. Que se pidan unas gambitas donde quieran, que se las van a comer buenas seguro, y que chupen la cabeza de la gamba.