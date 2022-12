Nerva cierra un gran cartel para su festival taurino del 12 de febrero

El presente de un glorioso pasado y un futuro brillante

No sé de dónde han salido pero están ahí y son efectivos. Representan a su peña en todos los foros, le han devuelto la vida a una plaza, se jactan de trabajar con gusto por ese coso que tras su reinauguración quedó dormido de nuevo; casi imposible de salir de su letargo porque aquella onomástica la basaron en el dinero rápido de una tarde y no en el futuro que pedía una plaza a la que la habían puesto mil impedimentos para volver a abrir. Digo, están ahí. Triunfan por constancia, por convencimiento y diría que por amor, mucho amor y pasión por sus cosas. Jornadas de lujo, éxito de concurrencia, festejos con lógica en el albero. Han juntado pundonor, vergüenza, respeto y hasta inteligencia para enseñar esa Fiesta hecha y decidida por aficionados. Y resulta que no es tan difícil convencer y entusiasmar con esos argumentos. Argumentos que derriban arquetipos rancios de taurinos rancios. Bien, muy bien, por la Peña José Sánchez 'Sanchino'.