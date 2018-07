Al novelista estadounidense Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) se le suele atribuir la frase: "Muéstrame un héroe y te escribiré una tragedia".

Precisamente sobre héroes y sobre tragedias trata I am a hero, un cómic japonés escrito y dibujado por Kengo Hanazawa, publicado desde agosto de 2009 en la revista Big Comic Spirits, de Editorial Shogakukan.

El protagonista de I am a hero es Hideo Suzuki, un ayudante de dibujante de cómics que trata de convertirse en el héroe de su propia vida lanzando un manga de éxito, al tiempo que intenta que vaya bien su relación con su novia y que las alucinaciones que sufre no le hagan perder la cabeza. Lleva una vida sin lujos, debido a su, según él, mala suerte.

El título de la historia es un juego de palabras: el nombre de Hideo se pronuncia en japonés de forma parecida a hero, héroe.

Hideo tiene la oportunidad de descubrirse a sí mismo como héroe cuando una misteriosa gripe invade Tokio. Los ciudadanos no le prestan atención, pero los infectados empeoran y se transforman en zombies. Son los inicios de una epidemia que zombifica a las personas tras ser mordidas por alguien infectado. Hideo intenta sobrevivir y encontrar coraje para ayudar.

No solamente Hideo Suzuki, sino todos los héroes que van apareciendo en la obra, aglutinan los defectos del ser humano: celos, egoísmo, insolidaridad… El autor da más relevancia a este aspecto que a la historia de zombies.

Los defectos de Hideo Suzuki hacen dudar que sea capaz de vencer sin convertirse en un zombie. A priori no parece que lo pueda conseguir, así que estamos ante una historia de crecimiento personal.

La obra parece al principio demasiado lenta; llama la atención el tempo: Hanazawa no tiene prisa, la sensación de amenaza aparece poco a poco. Ese tempo le permite crear una serie de personajes más allá del protagonista, que van cobrando profundidad. Por eso, cuando empiecen las muertes nos impactarán, porque les hemos conocido.

Tekko, la novia de Hideo, es cariñosa, pero cuando ingiere alcohol se transforma en una persona violenta. Aunque siente un gran cariño por su novio, aún guarda el recuerdo de su expareja, un gran mangaka profesional.

Es un manga bastante gore. Además, los personajes emplean un vocabulario malhablado y también habrá momentos para el erotismo, por lo que I am a hero es una obra dirigida a un público adulto.

I am a hero, repite constantemente Hideo. Escudándose tras este leitmotiv, se enfrentará tanto a sus pesadillas imaginarias como reales. I am a hero es un estudio sobre la naturaleza de un héroe. Hideo es el héroe de la historia, pero no corresponde al canon clásico. Él mismo se considera un personaje secundario, fundido entre la multitud donde intenta sobrevivir. Su vida está alcanzando un punto muerto, cuando llega el cataclismo que lo moldea y templa lentamente, acomodándole a situaciones límite.

I am a hero es la respuesta japonesa a Walking Dead, con la salvedad de que mientras en la obra de Robert Kirkman, el protagonista, Rick Grimes, está capacitado para hacer frente al apocalipsis, Hideo, el protagonista de este manga, es la antítesis de Rick.

El autor nos enseña el mundo a través de los ojos de Hideo. Estamos tan ensimismados en sus vivencias, que nos dejamos llevar por la lectura sin darnos cuenta de lo que está pasando hasta que llegamos al impactante momento final del primer volumen.

Kengo nos sorprende con un grafismo depurado, y el uso de varias viñetas o páginas para representar una acción dan una sensación cinética. Además sabe usar los primeros planos en los momentos justos para crear ambientes tensos, agobiantes y claustrofóbicos.

I am a hero fue adaptado en un largo japonés de acción real, estrenado en el Festival de Cine de Sitges en 2015, y en salas comerciales el 23 de abril de 2016.

Kengo Hanazawa nació en 1974 en Hachinohe. Trabajó de ayudante de Osamu Uoto, conocido por Kasai no Hito. En 2004 publicó su primera obra, Ressentiment, en la revista Big Comic Spirits de la editorial Shogakukan. En 2005 publicó Boys on the Run, en la misma revista. También publicó historias cortas en revistas de Shogakukan y en la revista Morning de Kodansha. I am a hero fue nominado a los Manga Taisho Awards en 2010, 2011 y 2012.

