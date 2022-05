Morante, Talavante, Manzanares... unas Colombinas con una alternativa dentro

El 29 de julio de 1984 José Luis Pereda García montaba la feria más extensa de cuantas viviría la Merced en esa segunda juventud que denotaba su reinauguración.En este 2022, José Luis Pereda López tiene metida en su cabeza su feria más extensa para comenzarla también un 29 de julio y apostando por seis tardes que llamen al público a los tendidos de la plaza onubense.Un abono largo que navega entre ese 29 de julio y el 3 de agosto. En ambos extremos una corrida de toros. Dentro, muchas cosas interesantes como el que esta feria será de nuevo testigo de una alternativa y que vuelven a ella nombres que la afición de Huelva ha echado de menos.Es una feria a la que le faltan por cortar algunos flecos para que luzca, pero aun así se alza desde luego importante a tenor de la apuesta que el joven empresario está dispuesto a hacer y a la que los acontecimientos pueden agregarle sin duda cosas aun importantes para el publico pero también para el aficionado.En la feria se apuntan nombres que suenan importantes. Ahí están los de Alejandro Talavante, muchos años sin venir a Huelva junto al de otro ausente como es José María Manzanares. Que la feria contempla a Morante es más que cierto pero también lo hace con el retorno de dos rejoneadores como Diego Ventura y Andrés Romero quienes, arreglados sus desencuentros pasados con la plaza son de la partida para ese próximo abono en la apuesta personal de este nuevo Pereda al frente de los destinos de la plaza.El onubense Alejandro Conquero entra en los carteles de este 2022. Llegó la oportunidad de hacerse matador y desde luego lo hará en un cartel de campanillas si finalmente se concretan los nombres de José María Manzanares y Andrés Roca Rey en la fecha del 30 de julio.Sin duda una fecha soñada para quien lleva pidiendo su oportunidad en los despachos de esa plaza. El argumento empresarial respecto al festejo de rejones retoma de nuevo esa formula de un triunvirato de nombres a caballo. Lo hace además anunciando dos nombres especialmente queridos en esta ruedo como es Diego Ventura. Desaparecido de la feria el pasado año frente a ese sexteto de jinetes que desembocó además en un encierro de Bohórquez, el de la Puebla ha solventado este año cualquier problema de ubicación en cuanto a abrir plaza. Ventura tiene predicamento entre la afición onubense como la tiene también el retorno a los carteles del onubense Andrés Romero quien junto al más que posible nombre de Sergio Galán cerrará el cartel del día 31 de julio frente a una corrida de José Luis Pereda.La feria discurrirá según lo previsto por ese espectáculo del Bombero Torero inaugurando agosto y se dejará llegar hasta el día 2 de ese mes para mostrar en una novillada sin picadores a los seis finalistas del segundo certamen de Huelva Busca un torero.A la feria tan solo le falta para cerrarse que Talavante firme y que David de Miranda y Miguel Ángel Perera conformen paseíllo con él ese día 3 de agosto.Antes, cinco tardes antes, el 29 de julio y en pleno cumpleaños de la plaza, Morante, Pablo Aguado y Daniel Luque tintan en sevillano el abono mercedario. Ese es comienzo que hay pensado y desde luego no está mal pensado.Por lo que sea, las especulaciones en torno a la feria comienzan a tomar protagonismo. El puzle está sobre la mesa y parece que es correcto. Si las fichas no se mueven La Merced volverá a anunciar una feria que tiene muchas cosas ya escritas aunque no inalterables porque de lógica es pensar que con la temporada en marcha fiarla a largo plazo cuesta desde luego hacerlo.Pero si algo es cierto es que esta es la feria que Pereda tiene dentro de su mente. Al menos la que le ha contado a este periódico cuando ayer le buscamos en ese antiguo despacho de su padre planificando cosas de una temporada. Un feria que es la que se pretende que salga a la luz para este 2022.