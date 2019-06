Miranda descarta finalmente estar en el cartel definitivo de Pamplona

Lo que podía haber sido finalmente no se confirma como tal y David de Miranda simplemente no estará en esos carteles definitivos de Pamplona que esta mañana ha hecho públicos la Casa de Misericordia. Dado que ayer noche avanzamos la posibilidad de que Miranda debutara en otra plaza importante hay que decir que finalmente el triguereño no apunta su nombre en la feria del Toro y no porque no haya habido conversaciones sobre su actuación sino que finalmente a última hora no se ha llegado a un acuerdo entre el equipo del torero y la empresa como así confirma su apoderado Jorge Buendía.

Las conversaciones habían caminado en la posibilidad de que estuviera acartelado el día 13 en la corrida de La Palmosilla junto al valenciano Román y el navarro Javier Marín aunque el equipo del torero ha desestimado cerrar el acuerdo definitivo en esta ocasión.

No han sido las únicas ofertas de plazas importantes que en estos días ha recibido el apoderado del torero y que tampoco han terminado de concretarse en el presente del triguereño. Jorge Buendía hace referencia en esta conversación a la juventud que mantiene David de Miranda, su incipiente carrera y en administrar con mesura el importante éxito obtenido en Madrid.