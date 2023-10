Miranda, Conquero y Silvera, una terna singular en la historia de la Pinzoniana

David de Miranda abre hoy el cartel que da pie a la celebración de la décimo tercera cita Pinzoniana en el coso palermo del Descubrimiento. A ambos lados , dos matadores con alternativas muy jóvenes como es el caso de Alejandro Conquero y Emilio Silvera. A todos ellos les une su condición de onubenses. Toreros de la tierra con distinta situación profesional. La del triguereño, empezando a consolidarse. La de Conquero y Silvera con la ilusión puesta en que la carrera emprendida como matadores de toros hace dos y una temporada respectivamente les deje cumplir sus objetivos.Es un cartel novedoso; También importante. Y por supuesto bonito de encontrar en una plaza que siempre ha tenido sitio para los toreros de la tierra y también para los ganaderos que crían sus toros en dehesas de la geografía onubense.Es en este caso la de los Hermanos Domínguez Camacho la que se anuncia de nuevo en una plaza donde desde su primera presencia las cosas le han marchado rotundamente bien.No solo es la condición onubense de la terna la que deba justificar el interés del aficionado por acercarse a una taquilla que ha mantenido esos precios muy asequibles para el espectador. Broche a una temporadaPara David de Miranda, esta tarde significa cerrar una temporada muy fructífera en su carrera. Una temporada dura y de las que curten a un torero pero sin duda un paso por las ferias donde se anunció mostrando un poso torero brillante, sí, pero también rubricado por triunfos y Puertas Grandes con peso especifico.Su toreo, al margen del valor con el que enfrentó sus tardes frente al toro han tenido el mérito de una naturalidad en la expresión artística muy notable.Hace ya mucho tiempo que Huelva no contaba con tres matadores de toros en activo. Tres toreros capaces de darle valor e identidad a este cartel novedoso.De aquella generación de Silvera, Litri y Chamaco solo queda el buen recuerdo que dejaron en su paso por los ruedos.Ahora tres toreros jóvenes, algunos muy jóvenes, le añaden a esta tarde un matiz esperanzador para el aficionado.Debut de ilusiónLas circunstancias en las que llegan los otros dos espadas del cartel son diferentes pero no por ello menos valiosas.Esta tarde es la reaparición de un torero con dos años de alternativa a sus espaldas, una campaña en tierras peruanas y desde luego ese grave percance en Cenicientos que ese es sin duda el matiz que se añade al paseíllo de Alejandro Conquero en el coso palermo. Reaparición y debut. Afortunada reaparición de un torero que tiene el mérito grande y definitivo de no hacerles ascos a cualquier oportunidad. Conquero ha sido siempre un torero honesto y muy personal para enfrentar su decisión de triunfar y lo ha hecho frente a toros donde otros con mucho más bagaje no se han puesto, ni se pondrán jamás. Este debut en un festejo muy apreciado por todos para anunciarse es de justicia que lo anuncie.La otra pieza que le encaja perfectamente a la tarde de hoy es otro joven torero llamado Emilio Silvera quien en pleno mes de agosto se doctoraba en La Merced. Esa tarde hubo que navegar con una corrida que se dejó lo justo como para que Silvera dejara constancia de muchas cosas buenas que entregarle al aficionado. Siempre habrá que confiar que ante un toro que le deje expresar su tauromaquia al más joven del cartel le asome ese toreo con la zurda que ya de novillero mostró con generosidad.Hay encerrada en chiqueros una corrida de un ganadero de amplio aprecio en lo profesional y también en lo personal. Un tipo honesto que cría y defiende sus toros allá por esos pagos de Cumbres Mayores. Los toros de Domínguez Camacho, certificados triunfadores de otras tardes en Palos deben crear certeza para afirmar aquello de ‘hoy puede ser un gran día’. Que ustedes lo vean.