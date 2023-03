Manuel Román corta dos orejas y se va por la Puerta Grande en la novillada de Valverde

Diego Bastos muy por encima de las condiciones de falta de fuerza que se trajo desde el campo este primero de la tarde. Justo de fuerzas, sin poder para entregarse a pesar de que apuntó buena clase cuando metió la cara. El sevillano lanceó muy despacio a la verónica y en un quite por chicuelinas antes de que el piquero le sacara el grupo sanguíneo al utrero. Bastos se adaptó muy bien a lo que había y con mucha suavidad condujo ese viaje noble del de los campos jiennenses.Lo mejor, ese toreo templado y con ligazón que empleó manejando la muleta con la izquierda donde exprimió ese pozo de fuerza que expresaba el animal.Con la espada vino a quitarle mérito a esa labor torera. Metisaca en los bajos y estocada chalequera que tiró sin puntilla.Víctor Barroso se atrancó un poquito con el capote donde no tuvieron sal ni gracia los capotazos después de ese saludo de larga cambiada. En la muleta sin embargó cambió el panorama y Barroso demostró estilo, ganas y decisión para traerse muy toreada a los vuelos de la muleta esa embestida noble y con cierta clase que sacó a flote el utrero. Primero por la izquierda donde se acopló muy bien con esa embestida dulce y templada y más tarde por la diestra donde consiguió engarzar muy bien el toreo y ligarlo. Dosis suficiente de valor para encelar y liarse con torería al novillo y hacer brillar ese toreo de continuidad que caló mucho y bien en el tendido. Bernardinas finales con valor y mucha torería pisando con soltura un sitio importante. La estocada fulminante certificó una valiosa oreja.Manuel Román era esperado. Le precede fama de torero que llega a los públicos y en esa niñez que le asoma aun a la cara dejaba la incógnita de si el volumen de ese tercero le iba a mediatizar. En absoluto. Román se abrió de capote con mucha tranquilidad y en ese concepto de sosiego está basada una faena muy ligada y con temple especialmente por ese pitón diestro por donde el de Apolinar Soriano enseñó más clase. Por ahí cosió el cordobés las costuras a una faena que cuando se mudó al pitón izquierdo encontró mucha tozudez por parte del utrero. Manoletinas para abrochar la faena y mucha decisión en una estocada perpendicular, sí, pero que bastó para cortar las dos orejas de su oponente y cobrar ventaja en el marcador.

Suele decirse muchas veces aquello de Dios da pañuelo a quien no tiene mocos. Pues esta vez la providencia dejó en manos de quien sabe torear y muy bien uno de los mejores novillos del encierro. Cuajo, buena clase, nobleza; todas las bendiciones de la bravura que fue con lo que se empleó este de Apolinar. Un novillo de salvar honra ganadera y también de expresión cierta de toreo con sentimiento y hondura. Estética y mando en ese toreo de Diego Bastos que encontró inspiración por los dos pitones. Y ahí sí encandiló el sevillano. Pero de verdad y bajando la mano; el novillo respondiendo y el conjunto saltando del albero al tendido. Comunión total que una espada asomando por el costillar dejó en vuelta al ruedo. Sin trofeos, pero honrosa faena para un buen novillo que fue aplaudido en el arrastre.Cuando llegó el quinto de la tarde aquello se estaba poniendo frío de verdad. Chaquetones y ánimo. No había otra cosa para esperar que hacía Barroso con ese del dicho taurino ‘no hay quinto malo’. Y no lo fue. No a más que su hermano anterior pero sí con la suficiente movilidad como para que el del Puerto vendiese su entrega y entendimiento tanto con el percal como en la franela. A punto de un repique estuvo de que este colorao bien criado se lo llevara por delante en un remate rodilla en tierra.Meritoria su labor en la muleta con un novillo que iba y venía pero al que le faltó en especial más entrega. Aun así tuvo material el gaditano para enjaretar una faena emotiva y ligada en sus muletazos llegando a entenderse muy bien por la diestra donde logró lo más meritorio.La espada no anduvo certera y eso mermó el ardor del tendido para lograr de la presidencia trofeo alguno. Un aviso además aminoró el tema y Barroso dio una vuelta al ruedo.Precioso de hechuras el sexto. Primoroso también el recibo de capote por parte de Román. Ajustándose y rematando siempre atrás en esas dos medias importantes que le dejó a la tarde.Faena de similar corte a la de su primero con una mano izquierda que le funciona de maravilla para traerse muy toreado al animal y vaciarlo en ese viaje largo que tuvo el trazo de sus muletazos. Esencia muy torera la que guarda este cordobés con un toreo que viaja fiel de su cabeza hasta la realidad del embroque. Importante y completo este joven novillero que se fue con esa vitola de ser triunfador de una tarde de toros muy interesante en este Valverde. La espada no viajó certera y en esa demora sonó un recado presidencial.