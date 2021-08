El Jurado de los premios El Cabezo designa a los triunfadores de las Colombinas 2021

Miguel Ángel Perera, Lea Vicens y el toro 'Vitoreado', numero 28 con el hierro de Parladé y lidiado la tarde del 3 de agosto, son los tres nombres que el jurado encargado de fallar los premios El Cabezo de este año 2021 ha determinado como triunfadores de esta feria recién terminada.A esos premios se unen la mención que el jurado quiso establecer para Ana Vives Casas, directora en su momento de este periódico, por esa apuesta que durante el tiempo estableció siempre desde la opción por las paginas taurinas, en defensa de la tauromaquia onubense y sus protagonistas. Se comió, se charló sobre la feria, se hizo extensa la sobremesa y en todo ello hay que valorar que ese jurado se haya podido constituir y además reunir in situ, cosa que el año pasado no pudo suceder. Todo ello cuando se cumple en este 2021 la vigésimo octava edición de estos premios, que nacieron con vocación de ser un apoyo más a esa feria que cada año acude fiel a su cita con la plaza onubense.En la reunión de ayer, se dieron cita todos los miembros del jurado y representantes de las dos entidades que patrocinan dichos trofeos como son El Corte Inglés en Huelva y el periódico Huelva Información. En el espacio de dos horas de coloquio y almuerzo, se llegó a la consecuencia de un fallo que el jurado consideró razonable.Jurado que en esta ocasión estuvo formado por el notario Tomás Giménez; Adelaida Mellado, gerente de este periódico; Emilio Ponce, director de la Fundación Caja Rural del Sur; el matador de toros Víctor Puerto y la cantaora onubense Argentina.Durante la valoración de los nombres que tenían opción a estar entre los definitivos ganadores, existió desde luego debate, como fue el caso que atañe al rejoneador triunfador de la feria, saliendo al final el nombre de Lea Vicens, aunque con la valoración también al mérito de esas dos orejas que esa tarde cortaba el portugués Francisco Palha.Hubo incluso la puesta en valor del gran rejoneo que Pablo Hermoso dejó escrito la tarde del festejo de rejones, aunque en modo alguno el nombre del navarro estaba siquiera en esa quiniela inicial, al no haber cortado trofeo alguno por culpa del mal uso de los aceros.En el apartado de triunfador se deja constancia que el número de trofeos, las tres orejas de Perera frente a las dos, en un mismo toro, que cortó Andrés Roca Rey, vuelven a dejar otra vez en manos del extremeño ese trofeo de triunfador de la feria. Al menos para este jurado.Un jurado volvió a poner en tesitura de premio a uno de los toros destacados de la feria, como fue ese número 28 de nombre Vitoreado y con el hierro de Parladé. En ese punto sí quiso precisar el jurado que para nada debía pesar en tal consideración del premio el que el público demandara y consiguiera el indulto, quedando reflejado en la pertinente acta.Se cumplimenta así el segundo tramo de ese recorrido en los trofeos El Cabezo que, inevitablemente en circunstancias más normales que ahora, certificará con la pertinente gala, metidos ya en pleno otoño onubense.No cabe por tanto más que la felicitación a premiados y a ese jurado que ha buscado valorar lo mejor de esta pasada feria.recortes de una feriaSe cumplía sobre la feria aquello de corrida de expectación, corrida de decepción. Aunque en realidad la que decepcionó fue la corrida de Torrestrella, muy baja de todo incluso de la presentación con la que se anunció desde el campo, con Morante paseando entre ella. Sin toros se cumplió esa máxima taurina de cuando hay toreros no hay toros, precisamente en un festejo con tres currículos de mucho arte. Morante se justificó con creces ante el complicado cuarto de la tarde, en unos detalles para el recuerdo de la feria, y gustó en su primero.El pundonor de Daniel Luque le llevó a arrancar literalmente esa oreja por toro. Eso es precisamente lo que la feria le valora al de Gerena, en una tarde donde Juan Ortega, frente a un lote difícil, no terminó de arriesgar un paso adelante el día de su debut ante la afición onubense.La segunda tarde de feria deja el recuerdo del pasaje más torero en manos de Pablo Hermoso y su caballo Berlín. Un instante donde la pureza y sutileza de los encuentros con el buen toro de Bohórquez y la filigrana de la Hermosina embriagan una tarde en la que la vistosidad y alegría del rejoneo de la francesa Lea Vicens se encaja junto a ese rejoneo de mucha enjundia, pureza, precisión y rotundidad con el rejón de muerte que dejó escrito un joven torero portugués llamado Francisco Palha, también en faena de dos orejas.Nombremos por supuesto en estos recortes de la historia de la feria la grata aceptación que tuvo el espectáculo cómico con muchas caras jóvenes en el tendido. Y como broche queda esa tarde del 3 de agosto de la que salen dos triunfadores de estos premios y donde la terna se fue a hombros después de vivir un nuevo indulto, esta vez el de un ejemplar de Parladé dentro de una corrida de toros de Juan Pedro bien presentada. Para el debate quede ese lance que tanto en un sentido u otro ha cosechado comentarios.La feria está cumplida, todos los actores convienen en que lo mejor de todo es que se haya podido celebrar y que la respuesta del público ha sido algo más que ilusionante. El resto, lo que haya faltado o sobrado, habrá que remediarlo el año que viene y eso queda aún muy lejos.