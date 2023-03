La Junta de Andalucía premia lo más torero de la temporada 2022 en Huelva

El consejero de la Presidencia e Interior, Antonio Sanz, presidió anoche la gala de entrega de trofeos taurinos que la Delegación de Gobierno en Huelva organiza de forma anual. El consejero estuvo acompañado de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, y del alcalde de la localidad, Diego del Toro quien ejerció como perfecto cicerone para quienes en gran número se dieron cita en la carpa del recinto ferial. Un escenario donde la periodista Noelia López, del equipo de retransmisiones taurinas de Canal Sur Televisión manejó con tino y brillantez el papel de moderadora del evento. Unos galardones que independientemente de plaza o feria de más o menos calibre siempre vienen a premiar dentro de la globalidad cualquier detalle, cualquiera; por muy humilde que sea el escenario o el protagonista. También esa nómina amplia de premiados. Esa que abre la posibilidades pasando de tres excelencias de años anteriores a ocho premios distribuidos entre hombres de plata, oro y ganaderos brillando en sus historiales. Emotiva noche por cuanto de broche elegante significaba a la jornada inaugural de esta feria de La Tapa, El Caballo y EL Toro con varios protagonistas entre los que se encuentran los que en primera jornada de tentadero didáctico actuaron frente al público de la portátil. Los nombres de Guillermo Luna, Carlos Tirado y Mauro Macandro se significan como protagonistas de una jornada llena de toreo y buen son por sus cuatro costados.La noche iba a propiciar esa gala de premiados que deja desde luego un acto extenso y pleno de reconocimientos hacia todos lados. Y es que no soló anoche recogieron distinción los galardonados por el jurado sino que además la Delegación de Gobierno quiso aprovechar la circunstancia de la gala para convocar a todos los matadores y rejoneadores onubenses que en la vida han sido. Al menos en los últimos treinta años.Para que ustedes se hagan una idea aproximada del tema baste decir por ahí se dejaron llegar bastantes rostros conocidos de la tauromaquia onubense. O lo que es lo mismo, Silvera, Fariña, Barroso, Chamaco, Andrés Romero, José Doblado, Jorge Buendía, etc, etc. Y en ese punto y seguido incluyan también ustedes a Antonio Carvajal El Príncipe, Miguel Carrasco, José Doblado o el rejoneador Pedro Calero. Amplia la nómina de reconocimientos pero que al igual que el pasado año se hizo en cuanto a reconocimiento ganadero ahora se ha dejado llegar del lado de los toreros. Bien está.La noche tuvo además otros reconocimientos al hilo de lo que el acta del jurado vino a certificar. Llegaron estos en forma de menciones especiales. Todas ellas dentro del merecimiento, sin duda. Importantes las tres. Una a esa eterna sonrisa y trabajo bien hecho por parte de Nené funcionaria de esa delegación, otra a la peña Sanchino de Nerva y una muy cariñosa y emotiva hacia la figura del reciente desaparecido, el banderillero Pedro Muriel padre.En el turno de intervenciones Sanz expresó que ““desde la Junta de Andalucía siempre hemos defendido la tauromaquia sin ningún complejo y la valoramos como uno de los patrimonios culturales más importante que tiene nuestro país. Los de hoy son unos merecidos reconocimientos hacia vuestro trabajo- dijo en referencia a los premiados - y son una muestra más del apoyo del Gobierno andaluz a la tauromaquia”.En cuanto a la delegada, Bella Verano resaltó que la Junta de Andalucía ha demostrado también su apoyo su apoyo a la tauromaquia con medidas como la flexibilización de las condiciones para la organización y celebración de espectáculos taurinos y la reducción de cargas administrativas al tiempo que ha afirmado que “seguiremos trabajando de forma valiente, audaz y tenaz, para poner en valor este legado y para transformar prejuicios y mitos", aseguró la actual delegada de Gobernación.