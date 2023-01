José Luis Pereda acepta el reto y desde hoy apoderará a David de Miranda

Hace muy pocas horas que José Luis Pereda y David de Miranda han dicho que sí al compromiso de afianzar un nuevo proyecto para el torero triguereño.Ha sido un mes de conversaciones; de idas y venidas; de puede ser pero a lo mejor no. Hasta que definitivamente ha sido.Y solo tienen eso: un proyecto.“Si me preguntas dentro de un mes - arguye el reciente apoderado - a lo mejor te digo donde nos han dicho que sí, donde que no y posiblemente a donde no vamos a ir en la vida, pero es que sólo tenemos la decisión nuestra. Nada más. Y nada menos, porque no es poco para ponernos a trabajar”.El torero escucha pausado las palabras de quien en adelante leva a representar en un espacio donde los toreros no hacen pie: los despachos. Y Pereda sabe que no es fácil la cuestión porque él tiene un despacho por donde pasan los apoderados. Lo que él es ahora, aunque el palabro no le guste y lo matice con aquello de “compañeros de camino”.“Lo lógico era decir no y yo dije no varias veces. Pero llega un momento en el que te acuerdas que cuando necesitabas ayuda ahí estuvo ese grupo de personas, muy pocas, la verdad, que me ayudaron, me encauzaron para que yo pudiese llegar a tener lo que hoy tengo y soy. Ellos no pensaron si yo iba a recorrer todo ese camino, pero no dudaron en aportar todo lo que tenían para ayudarme; eso es lo que me ha decidido a decirle sí a David y hacer con él lo que otros hicieron conmigo: ayudarle en todo lo que le pueda aportar”.Hace algo más de un mes Miranda andaba masticando la temporada 2022 y ya no tenía apoderado. En medio de la nada. O peor aun; en medio del todo. Porque los feriantes habían decidido montar antes la noria del toreo y el de Trigueros debía pensar en eso de “y mi anillo pa cuando”.“No es sólo un mes. Mi temporada ha sido muy dura y no fue el toro lo que la hizo así. Cuando te preguntas porqué todo el toreo parece haberte olvidado tan de repente y no encuentras respuestas o nadie ta las da, sientes la dureza. Si piensas que jugarte la vida ante un pedazo de toro, olvidándote del viento y con la presión de dos figurones del toreo esa tarde de Madrid no significa nada, es duro. Ver a otros compañeros sacar la cabeza y tú no, es duro. Es el propio tiempo el que te hace replantear cual es tu proyecto de futuro, donde quieres estar y que hacer con tu vida eso inevitablemente te lleva a tomar decisiones. José Luis de entrada ya me aporta ilusión porque me habla de cosas nuevas; de arrancar de nuevo y yo creo que ese es el motor. Después la tranquilidad, porque también a el le veo con ilusión de una cosa nueva que desarrollar”.Miranda y Pereda. Todo se ha ido encajando en la cabeza de ambos y ellos serán quienes hoy hagan público ese acuerdo.“En realidad yo no he pensado si voy a hacerlo bien o mal; si voy a estar un año, medio o un mes. Yo no lo sé, pero el tiempo que esté pondré todo mi conocimiento a favor de una persona que quiere crecer como torero, que tiene ilusiones, que es de mi tierra, que tengo lazos de afinidad que vinculan mucho y que me veo en la obligación moral de aportarle todo lo que yo pueda”, dice el joven empresario de La Merced mientras Miranda riega de toreo en un escenario que se le va a hacer muy habitual: la plaza de tientas de la Dehesilla. Se han ido de tentadero los protagonistas a hablar sus cosas. Aquí no hay servilleta ni contratos tipo. Dos hombres se han puesto de acuerdo y esto va para adelante.“En realidad yo no he pensado si voy a hacerlo bien o mal; si voy a estar un año, medio o un mes. Yo no lo sé, pero el tiempo que esté pondré todo mi conocimiento a favor de una persona que quiere crecer como torero, que tiene ilusiones, que es de mi tierra, que tengo lazos de afinidad que vinculan mucho y que me veo en la obligación moral de aportarle todo lo que yo pueda. Le vamos hacer un proyecto desde cero. Un proyecto que diga que David de Miranda está en el mundo. Lo que no puede estar un tío que ha puesto bocabajo Madrid ahí escondio en Trigueros. Hay que estar en los callejones, en el mundo taurino. A lo mejor no son todo paseíllos. Hay otras cosas que también muestran a un torero”.Miranda eligió y Pereda aceptó el reto. Ahí andan ambos metidos en esos charcos de Madrid y Sevilla. Las dos plazas que Pereda busca y Miranda necesita. Se hace camino al andar. Caminantes....