Juan Jesús Rodríguez abre hoy en Isla el Festival de Música de Cámara

El reconocido internacionalmente barítono onubense de 49 años Juan Jesús Rodríguez, nacido y formado en Huelva, aunque con estrechos lazos con Cartaya por ser el pueblo natal de sus padres, regresa hoy a su provincia, al teatro municipal Horacio Noguera de Isla Cristina, donde protagonizará el concierto inaugural del II Festival Internacional de Música de Cámara de la localidad costera.

El onubense ofrecerá un atractivo y singular recital con una selección de canciones, acompañadas magistralmente por el gran pianista Manuel Burgueras, y bailadas por la excepcional bailarina Ana Pérez Navarrete.

El onubense es uno de los intérpretes líricos más cotizados, con una gran trayectoria

El evento será presentado por la polifacética Ana Vega Toscano, también nacida en Huelva y exdirectora de Radio Clásica de Radio Nacional de España, periodista, concertista de piano, presentadora de radio y televisión en la RTVE, profesora de universidad, compositora, investigadora y escritora.

La primera parte del recital del barítono Juan Jesús Rodríguez incluye los temas Parlami d'amore Mariú (Cesare Andrea Bixio); L'ultima canzone (Francesco Paolo Tosti); Non ti scordar di me (Ernesto De Curtis); variación del ballet Las sílfides (Frédéric Chopin); Per me giunto (ópera Don Carlo de Guiseppe Verdi) y variación de La muerte del cisne -ballet- (Camille Saint-Saëns).

En la segunda parte se incluyen Ombra mai fu (de la ópera Serses, de Georg Friedrich Händel); Eri tu (de Un ballo in Maschera, de Guiseppe Verdi); variación del ballet La Esmeralda (Cesare Pugni); Luché la fe por el triunfo (de Luisa Fernanda de F. M. Torroba); variación del ballet Don Quijote (Ludwig Minkus) y Los cantos alegres (de La del soto del parral, de Soutullo y Vert).

Este concierto de Isla Cristina, de carácter internacional y en el que se darán la mano la ópera, el ballet y la zarzuela, tiene una duración prevista de 90 minutos y es benéfico, en favor de la asociación Kira Mirando a India, que trabaja en la financiación de la educación de los niños y niñas más pobres de dicho país asiático.

Juan Jesús Rodríguez ha trabajado estrechamente a lo largo de su ya dilatada trayectoria profesional con algunos de los artistas más importantes, como Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Eva Marton o Dolora Zajick, entre otros, así como ha participado en importantes acontecimientos de la lírica española con los más destacados directores musicales y de escena.

Rodríguez regresa así a su tierra natal como uno de los barítonos principales de ópera más reconocidos de nuestro país, y tras haber cantado sobre las tablas de algunos de los teatros más importantes del mundo.

El barítono se considera onubense y cartayero. De Cartaya, por ser la localidad donde hace unos años fue nombrado hijo predilecto por ser el pueblo de sus padres y por ser "el lugar donde he pasado los mejores años de mi infancia y adolescencia"; y de Huelva "por ser mi ciudad natal, y en la que me formé y residí habitualmente durante los primeros 20 años de mi vida".

En Huelva Rodríguez vivió en el barrio de Isla Chica, estudiando bachillerato en el IES La Rábida. Además, fue en esta ciudad donde hizo sus primeros pinitos en el mundo de la música, siendo miembro de la coral de Santa María de La Rábida, donde "aprendí mucho". De su infancia en Huelva recuerda que con siete años ganó un concurso de canto en una radio "cuyo premio de 25.000 pesetas no fui a recoger porque me dio vergüenza".

Su trayectoria dio un giro de 180 grados cuando Laura Sastre, profesora del Conservatorio de Música de Huelva, lo animó a ir a Madrid para formarse en la Escuela Superior de Canto, ayudándole incluso a preparar la romanza que le dio acceso a la misma. Rodríguez inició entonces una meteórica carrera que comenzó en el Coro de Radiotelevisión Española, del que pasó al del Teatro de La Zarzuela, alternando con pequeños papeles operísticos.

Así, desde su debut en 1994 en el Teatro de la Zarzuela con la ópera Eugenio Onieguin, Rodríguez ha cantado en algunos de los principales teatros del mundo como el Maggio Fiorentino, el Regio di Torino, el Staatsoper de Hannover, el Teatro Real de Madrid, el Liceo de Barcelona, el Euskalduna de Bilbao, La Maestranza de Sevilla, Campoamor de Oviedo, el Palau de les Arts, o el Pérez Galdós. Entre otros, ha interpretado en diversas óperas y zarzuelas los roles principales de barítono, como Rigoletto, en Rigoletto; Conte di Luna, en Il Trovatore; Germont, en La Traviatta; Riccardo, en I Puritani; Enrico, en Lucia di Lammermoor; Marcello, en La Bohème; Sharpless, en Madame Butterfly; Conte, en Le Nozze di Fígaro; Malatesta, en Don Pasquale; Santi, en Caserío; Roque, en Marina; Melchor, en La Dolores; Juan de Eguía, en La tabernera del puerto; o Mario, en La leyenda del beso, entre otros.

Rodríguez recala hoy en el teatro municipal Horacio Noguera isleño con motivo de este concierto que arrancará a las 22:00 y que servirá para abrir la segunda edición del Festival Internacional de Música de Cámara de la localidad costera, que ya el año pasado gozó de un enorme éxito de crítica y público.