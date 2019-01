‘The JackBox Party Pack’ es el nuevo juego gratuito de Epic Games Store

La tienda digital Epic Games Store vuelve a regalar un nuevo juego, en esta ocasión el pack de minijuegos The Jackbox Party Pack, con cinco divertidos minijuegos sociales para partidas multijugador de entre 1 y 100 jugadores.

Esta divertida obra de Jackbox Games, los creadores de You Don’t Know Jack, incluye los juegos You don’t know Jack 2015, Fibbage XL, Drawful, Word Spud y Lie Swatter; todos ellos controlables usando móviles, tabletas y ordenadores como mandos.

The Jackbox Party Pack podrá descargarse gratuitamente en PC y Mac hasta el 7 de febrero de 2019 y, una vez los jugadores añadan el título a su biblioteca, esta pasará a ser propiedad permanente de los usuarios en la colección digital de la plataforma.

Asimismo, también se ha dado a conocer que a este título le seguirá el metroidvania Axiom Verge de Thomas Happ Games como parte de la campaña de Epic Games que ofrece un juego gratuito cada dos semanas durante 2019, y que anteriormente nos ha dejado grandes lanzamientos como el aclamado What Remains of Edith Finch.