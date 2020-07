Ingrid García-Jonsson alaba el "cine diferente" de las plataformas en el arranque de los Encuentros de Cine del Festival de Huelva

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que celebrará su 46 edición del 13 al 20 de noviembre, ha inaugurado un espacio para la reflexión y el debate, bajo el nombre de Encuentros de Cine, con la actriz hispanosueca Ingrid García-Jonsson, que recibió el Premio Luz del festival gracias a sus sólidos trabajos en el cine independiente, así como en teatro y televisión. Más de 1.500 personas han seguido este primer encuentro.

Organizado en colaboración con el medio especializado FilmAnd, la cita pretender ofrecer un acercamiento directo e interactivo con grandes nombres de la cinematografía iberoamericana por medio de entrevistas y coloquios on line a través de las redes sociales del certamen onubense, que apostará en su próxima edición por un modelo híbrido, presencial y on line, como estos encuentros y una sección oficial que se podrá seguir también a través de la plataforma digital Filmin.

Precisamente, Ingrid García-Jonsson ha defendido que el cine en casa “nos ha salvado un poco la vida durante estos meses que hemos tenido tantos ratos libres. La verdad es que ha sido una suerte tener acceso a plataformas, sobre todo Filmin, que ofrece un tipo de cine diferente al que pueden poner en televisión o películas a las que uno no llega de otra manera”.

En los próximos meses, la intérprete estrenará Explota, explota (2 de octubre) y Salir del ropero (11 de septiembre), en la que ha trabajado con actrices consagradas. “Es lo bonito de este trabajo. De repente, te ofrece la oportunidad de conocer a tus ídolos. Poder estar con Rosa María Sardá, Verónica Forqué o Raffaella Carrá es una bendición. Ha sido un año muy enriquecedor”.

García-Jonsson ha confesado también su amor por el cine independiente, asegurando que “me gustan mucho las películas pequeñas, porque noto que todos estamos codo con codo. Todo se iguala mucho, es como irse de campamento y compartir sudor y lágrimas durante dos meses”.

La actriz ha revelado además que “acabo enamorándome de todos los personajes que interpreto. Todos me tienen que gustar muchísimo. Creo que si no, no podría hacerlos, porque tienes que entregarte al 100%. Quizás Sandra (Taxi a Gibraltar) es uno de los que tengo dentro, aunque obviamente también el de Natalia (Hermosa juventud, presentando en Cannes), que me cambió la vida, a Nina (Salir del ropero) y a María (Explota, explota)”.

También ha afirmado que le gustaría dirigir, porque “porque en el futuro me apetece tener la capacidad de generar trabajo. Me gustaría tener más control sobre dónde dirijo mi carrera. Tengo muchos amigos con mucho talento, que creo que merecen expresarse dentro de la industria y expresarse de alguna manera”. Tras el estado de alarma, ve que “todos los proyectos que estaban parados, ahora se están terminando. Es esperanzador que se abran esas posibilidades”.