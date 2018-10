El Iberoamericano reconoce a Kiti Mánver con el Premio Ciudad de Huelva

Pocas imágenes hay tan evocadoras del cine español reciente, el de los últimos cuarenta años, como ese plano de un disco de boleros impactando en la cabeza de Kiti Mánver. Dice la propia actriz que no hay ninguna otra película que haya hecho de la que se recuerde tanto una secuencia como ésta de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y eso que el papel de abogada feminista y amante de Fernando Guillén no estaba pensado para ella y sí para Marisa Paredes. Pero Almodóvar la consolidó ahí en su universo particular, hace ya 30 años, y desde entonces ha quedado ligada su imagen a aquel mítico título que abrió camino en la frontera al cine español moderno. Con la venia de Garci.

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva reconoce ahora a la actriz malagueña con el Premio Ciudad de Huelva en la 44 edición. No lo hace por aquella película de 1988. Sería injusto. Ni por tantas otras que hizo antes y después, por más que se trate de una muestra cinematográfica. Porque Mánver es actriz total, referente admirado y respetado en el teatro de los últimos cuarenta años, y popular rostro, también, en el jauja audiovisual que ahora pretenden ser las series de televisión. La muestra onubense justificó ayer el galardón en su anuncio por tratarse de "una de las actrices españolas más destacadas de su generación con más de 45 años de sólida trayectoria a sus espaldas en cine, teatro y televisión".

Kiti Mánver, artista de apellidos contraídos, Mantencón Vernalte, que bien podría ser pariente de nuestro Nobel moguereño Juan Ramón Jiménez Mantecón, es malagueña antequerana (1953) y de ello ejerce con orgullo, como deja claro ya en su perfil de Twitter.

Puestos a reafirmar ese premio que le llega en Huelva, nada mejor que subrayar la identidad andaluza potenciada en el Iberoamericano estas últimas ediciones para vincular a una de las actrices más destacadas nacidas en Andalucía.

El director del Festival, Manuel H. Martín, deja a un lado la parte emocional y destaca su trayectoria, "que aúna la filosofía de nuestro certamen, basada en trabajos de calidad, respaldados por la crítica, y que cuentan también con el apoyo del público, como estamos viendo últimamente en sus extraordinarios trabajos en series de televisión como La casa de papel o Las chicas del cable".

Primera apreciación al margen, Martín ahonda en el carisma de la actriz "llena de compromiso con el cine, con su industria y con su progreso a través de trabajos llenos de hondura, calidad y profesionalidad".

No ha trascendido más detalle de cuándo se hará entrega el galardón ni de quiénes completarán el palmarés honorífico, con los Premios Luz que también se entregan en el marco del certamen, este año, en poco más de un mes, del 16 al 23 de noviembre. El año pasado fueron el argentino Darío Grandinetti y los sevillanos Alberto López y Alfonso Sánchez.

El Iberoamericano, remacha su director, "quiere aunar la frescura de los Premios Luz con la madurez del Premio Ciudad de Huelva, reconociendo a Kiti Mánver y a su carrera llena de versatilidad y grandes trabajos".