'Horizon Zero Dawn 2' llegaría a PS5 en 2021

Lanzado en el año 2017, el retrofuturista Horizon Zero Dawn se convirtió en uno de los lanzamientos más importantes de PlayStation 4, cosechando más de 10 millones de ventas en todo el mundo y multitud de opiniones positivas, tanto de público como crítica.

Pese a que no existe confirmación de Guerrilla Games, es muy probable que el futuro de esta prometedora nueva franquicia first-party de PlayStation pase por una eventual secuela en el futuro, quién sabe si para la cada vez más cercana PlayStation 5.

Ahora, esta secuela podría haberse filtrado y Horizon Zero Dawn 2 ya estaría en desarrollo. La fuente de la información se trata, nada más y nada menos, que de Janina Gavankar, una de las actrices de doblaje de Horizon Zero Dawn: Frozen Wilds, la expansión del juego, donde la estadounidense interpretó a Tatai.

Sin entrar en detalles, como era de esperar, las declaraciones de Gavankar fueron las siguientes: “[Horizon Zero Dawn ] fue increíble, pero espera a ver la secuela. Te vas a morir… ¡Sé algunos secretos! Te vas a morir“.

Por otra parte, al respecto de dicha secuela, una fuente anónima -que afirma ser un desarrollador británico- reveló que Horizon Zero Dawn 2 llegaría a PlayStation 5, su lanzamiento se produciría en el año 2021 y su desarrollo se estaría llevando a cabo en Decima Engine.

Ya que no existe confirmación oficial por parte de Sony Interactive Entertainment o Guerrilla Games, esta información debe tomarse como rumor. Pese a ello, no es de extrañar que el eventual Horizon Zero Dawn 2 salga a la luz en PS5.