El Güejareño: “Tenemos la obligación de ser muy respetuosos con la Fiesta”

Se podría decir de este empresario aquello de que hace un chico como él en un sitio como este pero la pregunta de marras desaparece cuando se le ve trabajar dentro del callejón un día de festejo o como el contador de festejos en esta época de incertidumbre lo tiene a su favor se mire por donde se mire. José Antonio Cejudo El Güejareño es granadino pero pisa fuerte ahora mismo en la realidad taurina de nuestra provincia. Especialmente cuando termine este mes otoño y todos los festejos de septiembre y octubre en la provincia le hayan tenido a él como empresario.

El curriculum comenzó en Aracena organizando la primera de las novilladas de la gira de reconstrucción, gestiona mañana domingo el retorno de los festejos mayores a una plaza como la de Niebla anunciando un festejo con Curro Díaz, Escribano y David de Miranda y se cerrará a finales de mes con dos corridas de toros más en Aracena. El Güejareño forma parte de ese relevo empresarial que pide la Fiesta y Huelva le ha dado sitio.

–Se dijo que era más necesario que nunca montar festejos y usted se lo ha tomado a pecho.

–Se dijo que había que montar toros con las mayores garantías posibles para el espectador y eso sí lo ha hecho este empresa. En cualquier ámbito hay que ser escrupuloso con la responsabilidad hacia todos los demás y el que sean espectáculos al aire libre ayuda a ese compromiso. Es complicado con tantas exigencias técnicas y sanitarias pero creo que todo el toreo ha tomado conciencia para tirar del carro.

–Probar la miel de ser empresa en la plaza de la capital de su tierra debe saber a gloria y algo más.

–Sabe a sueño cumplido y a orgullo por conseguir que haya lucido. Ahora todo eso tiene que unirse más adelante y conseguir que pueda dar continuidad a mi gestión en esa plaza tan importante.

–Curioso cuanto menos que tenga que venir una pandemia para que todos los sectores de la Fiesta remen en una misma dirección.

–Entiendo que es la única manera de sobrevivir en tiempos difíciles para todos, no sólo para el toro. A mayor dificultad mejor ha sido la respuesta de todos porque sin ganaderos, toreros, administración, empresarios y medios de comunicación no podríamos estar hablando de éxito.

–Aracena, plaza grande en aforo. Ahora Niebla, bastante más pequeña, en algo que no deja de ser sino una apuesta que hacer para que la Fiesta vuelva a retomar ese circuito de las plazas de pueblo.

–Es que los pueblos han sido siempre el circuito más fiel que ha tenido la Fiesta. Acercarse a Niebla y ver la expectación que ha despertado un cartel como este habla con claridad de la fuerza que tiene el toro en esta provincia y desde luego la fuerza que tiene en su tierra David de Miranda y la garantía que aportan Curro Díaz y Escribano a este cartel.

–A usted le toca ser en parte el relevo empresarial necesario para gestionar una Fiesta que desde luego llega diferente.

–Yo creo que aún queda cuerda para empresarios, llamémosle veteranos, que han gestionado la Fiesta. Es cierto que este estado de cosas que estamos viviendo a nivel general necesitan de ser más persistente, constante y muy claro con todos los actores de la Fiesta. Salvando eso pienso que el éxito no es sino el reflejo de mucho trabajo, seriedad y formalidad en el día a día. Quien me conoce sabe que nunca ofrezco nada que después no vaya a poder dar y por supuesto dedico mi tiempo al cien por cien a una actividad que te exige eso.

–Niebla, plaza hermosa pero aforo pequeño. ¿Con cuantas localidades le permite la normativa aforar el tendido?

–Vamos a sacar a la venta un total de 900 localidades contando con el montaje de unas gradas supletorias que se han montado sobre la parte donde no había graderío y por supuesto lo que nos va a permitir cumplir con todas esas premisas higiénico sanitarias de distancia y mascarilla que como empresa se entienden vitales para seguir siendo solidarios y responsables como taurinos.

–¿Cuesta hablar de futuro?

–De futuro solo se puede hablar con ilusión. Otra cosa es cuanto se alargue este presente. A mí particularmente me ilusiona el futuro porque creo que la Fiesta lo va a tener. Mientras tanto lo que queda es hacer que la realidad que tenemos sea la mejor posible. A lo mejor no es la que más nos gusta pero es la que hay y con ella es con la que tenemos que trabajar

–¿El próximo proyecto?

–El único proyecto ahora mismo es Niebla, este cartel y que el público llene la plaza y se divierta. Lo demás queda aún lejos.