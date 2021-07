El Festival de Cine bajo la Luna empieza con la entrega del Premio Francisco Elías a Marta Velasco

Los jardines del Hotel Estival Islantilla han acogido la noche del sábado la Gala de Inauguración de la decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine bajo la Luna – Islantilla Cinefórum y la entrega del Premio Francisco Elías a la productora Marta Velasco. La ceremonia, que ha arrancado con una actuación de la Banda Musical Isleña, fue conducida por la actriz Pepa Charro ‘La Terremoto de Alcorcón’.

La actriz madrileña, con fuertes vínculos con la provincia de Huelva, ha desplegado su simpatía ante un público con aforo restringido por las medidas anti-Covid y durante su intervención lanzó un alegato al grito de “la cultura es segura” en defensa de los espectáculos y de una industria que ha sufrido especialmente los devastadores efectos económicos de la pandemia.

Ataviada con una reivindicativa mascarilla con la bandera del arcoíris en una jornada marcada por las celebraciones del Día del Orgullo Gay, Pepa Charro ha dado paso al director lebrijano Benito Zambrano, uno de los principales colaboradores para que la carrera de Marta Velasco como productora sea de lo más brillante que ha aportado el cine andaluz al Séptimo Arte.

Zambrano, que trabajó con la homenajeada en el largometraje Intemperie (2019), nominado al Goya a la Mejor Película, ha destacado de Marta Velasco “no sólo su profesionalidad, sino también su calidad humana”, y agradeció que se entregase “en cuerpo y alma en cada proyecto en el que se implica, porque aunque ella no se sienta tal, su labor es muy de empresaria, de conseguir los recursos económicos necesarios para que otros como yo, podamos hacer arte”.

El director andaluz ha ofrecido un símil recordando que “el cine es industria, genera riqueza, puestos de trabajo para muchas personas, recaudación de impuestos...; como industria, requiere mucho trabajo, supone levantarse muy temprano, montar estructuras, construir escenarios, cortar calles… no es algo que se lleve a cabo sin sacrificio; y como tal industria, el cine supone una inversión, e implica un riesgo; pero al contrario que otras industrias, el resultado es algo intangible, no materia y aún así, merece la pena, porque nuestro trabajo sirve para alimentar el alma de esas personas que cuando llegan a casa después de un duro día de trabajo, se sientan a ver una película y se reconcilian con la vida”.

Zambrano ha augurado a Marta Velasco “muchos años de trabajo porque es una de las mejores productoras que tenemos, pero, a la vista de su trayectoria, es también una de las mejores productoras que vamos a tener, porque es muy joven”.

La galardonada ha estado también acompañada por la presidenta de la Asociación de Escritoras y Escritores de Cine de Andalucía (Asecan), Lourdes Palacios, quien le ha agradecido que haya tenido “la valentía, el corazón y el coraje para llevar a cabo su proyecto profesional teniendo en cuenta que, como mujer, no ha tenido a ninguna otra mujer como referente en el que mirarse; algo que gracias a ella va a cambiar en el futuro, porque otras muchas podrán mirarse en ella”.

Asimismo, Palacios ha reconocido a la homenajeada “el haber conseguido sacar adelante el proyecto de la nueva Academia de Cine de Andalucía y de los Premios Carmen al cine andaluz, porque sin su tesón, esta ingente tarea no habría sido posible”.

La productora homenajeada ha recibido el premio de la mano de los representantes institucionales de la Mancomunidad de Islantilla, Isabel López y Jesús Toronjo, tenientes de alcalde de los Ayuntamientos de Isla Cristina y Lepe.

Una Marta Velasco visiblemente emocionada se ha dirigido a los asistentes para agradecer el Premio Francisco Elías, “un reconocimiento que lleva el nombre de un pionero de nuestra tierra, el primero en rodar una película sonora en España en 1928, y eso es siempre una responsabilidad”. Velasco ha apuntado como un guiño del destino el hecho de que, precisamente, “la última película que rodó Francisco Elías, llevase por título Marta”.

Con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos, Velasco ha querido recordar a su madre en un momento tan importante para ella, “porque hace aproximadamente un año me encontraba con ella en un hospital y finalmente falleció, pero no sin antes empujarme a luchar por mis sueños y a trabajar duro por ellos, por lo que este premio y los que vengan en un futuro no puedo sino dedicárselos a ella dondequiera que esté”.

La productora sevillana ha querido también agradecer a la Mancomunidad de Islantilla, al equipo del festival y a los miembros de la junta directiva de la Academia de Cine de Andalucía, su presencia en una noche tan importante para ella, y también a su “compañero de vida y proyectos, Gonzalo Bendala, con quien también comparto una hija que es, sin duda, la mejor de mis producciones”.

Además de Benito Zambrano y Lourdes Palacios, la Academia de Cine de Andalucía ha estado representada en el Festival de Islantilla por la actriz Mercedes Hoyos, vicepresidenta de la entidad, quien ha compartido photocall con otros profesionales de la industria como el productor José Luis Díaz o el representante y periodista especializado Rafa Pontes.

En la gala se han presentado los contenidos de una edición que contará con doce largometrajes y cien cortos a concurso, además de varios ciclos y secciones paralelas con el Cine Andaluz, el Centenario de Luis Ciges, el cine infantil Minifórum y el estreno fuera de concurso del documental Historias del agua, de José Carlos de la Isla y Paco Ortiz.

La noche ha contado con la actuación del cantante, compositor y actor argentino Maximiliano Calvo, que ha interpretado varios temas, entre ellos, uno presentado en diferido por la cantante María Jiménez, quien ha hecho llegar a la organización de la muestra un divertido mensaje de vídeo dirigido a los asistentes.

Con este acto arrancan dos meses de proyecciones gratuitas, para todos los públicos y a la luz de la luna que se prolongarán a lo largo de toda la temporada estival y que dará comienzo a su Sección Oficial a Concurso este lunes con sesiones en el patio del Centro Cultural Islantilla ubicado en la Avenida de Río Frío.

Las proyecciones se iniciarán a partir de las 22:30. La programación se puede consultar en la web www.islantillacineforum.com