El valor de lo necesario

Con luz propia

Kiti Mánver recibió el Premio Ciudad de Huelva, máximo galardón que concede el certamen, de manos del dramaturgo y cineasta Juan Carlos Rubio, quien alabó su trayectoria "diversa y espectacular". La actriz, según destacó, "lleva cinco décadas deslumbrándonos". Con el galardón en sus manos, Mánver felicitó al Festival de Huelva. "No hay más que ver las salas llenas para ver este éxito", manifestó. "He dicho en varias ocasiones que quiero dejar esta profesión pero parece que es ella quien no me quiere dejar", broméo, agradeciendo al Iberoamericano un premio que llevará "siempre" con ella.