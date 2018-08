El Festival Castillo de Niebla logra los mejores datos de público en diez años

Las gradas del Patio de Armas del Castillo de los Guzmán han tenido una ocupación media del 79% en las obras del programa oficial. Desde 2007 no se registraba un dato tan bueno de asistencia en el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. En el cómputo general, teniendo en cuenta también el público de los espectáculos de los dos programas paralelas, son 6.700 personas las que han pasado por la 34 edición, que se convierte en la que más espectadores ha tenido en su historia.

Vaya por delante que éste no es terreno "que tenga que ver mucho con números". Lo del Festival de Niebla y el Área de Cultura de la Diputación de Huelva es más "un valor de crecimiento de esta provincia y sentir que Huelva está viva culturalmente". No dejó escapar esa puntualización la diputada de Cultura, Lourdes Garrido, al ofrecer ayer el balance triunfal de esta edición del Festival de Niebla, de trayectoria intachable, con el respeto de la escena nacional, el favor del público renovado sin discusión y con el apoyo institucional clave, también, del Inaem, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, que asume el 4% de su presupuesto. "No es tanto la aportación que realiza como la importancia que tiene que reconozca a Niebla formalmente como uno de los festivales clásicos más importantes".

'Nerón' y 'La vida es sueño' completan el aforo en agosto, el mes de mayor asistencia

Lourdes Garrido confesaba antes de dar los números del balance que la de esta edición había sido una programación por la que habían "apostado fuerte". Habló de "diversidad y calidad", no tanto de espectáculos con cabezas de cartel como de grandes directores y solvencia contrastada de grupos con mucho que ofrecer en las tablas. Un porcentaje muy alto de intuición y un resultado lleno de "magia, valor, calidad y diversidad" que dejan un poso de "ilusión y satisfacción" para mirar al futuro con nuevos retos y ganas.

Los números, por más que quisieran mirarlos de soslayo, ayudan en ese cometido y refuerzan el sentido del Festival Castillo de Niebla. Según destacó Garrido, el dato especial, muy a tener en cuenta, de que el 33% del público de este año era nuevo, sin paso previo en años anteriores, se sitúa en esa línea de captar nuevos intereses y responder con un cartel solvente a la fidelidad de quienes han crecido en su afición a la escena con estas 34 ediciones del gran festival andaluz. Quizá de ahí venga ese 96% de valoración equivalente al notable y el sobresaliente entre los asistentes encuestados este verano.

"Cada día, con cada espectáculo, surgen nuevas ideas y nuevos retos. Todos queremos un perfeccionamiento continuo ante un público que va cambiando y ante el que tenemos un trabajo complicado para darle respuesta", explicó la diputada de Cultura, sin dejar de destacar el medio centenar de personas que ha trabajado para el éxito de esta edición, con la dirección de Juan Antonio Estrada.

Dijo Lourdes Garrido que no fue fácil este año por competir con la programación de otros foros, aunque en este caso "no se trata de restar sino de sumar muchísimo entre todos por la cultura".