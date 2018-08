Fallece Enrique Laso, el autor más vendido en formato digital

El autor Enrique Laso falleció el pasado 7 de agosto en Madrid a los 46 años de edad, según informó su hija días atrás a los medios. Considerado como uno de los referentes de la autoedición en Amazon, con más de 2 millones de ebooks vendidos en todo el mundo en 16 idiomas, especialmente gracias a la saga de novela negra protagonizada por el agente del FBI Ethan Bush, era "un referente para todos los escritores indies o independientes, ya que los que no tenemos editorial nos fijamos en su trayectoria", contaba un seguidor a este Diario. Aunque de su muerte no se han hecho eco demasiados medios de comunicación, en "las redes literarias no se hablaba de otra cosa", afirma esta misma fuente.

Nacido en Badajoz en 1972, gracias a su profesión y a un ansia viajera que le acompañaba desde la infancia tuvo la oportunidad de visitar más de treinta países de los cinco continentes. Aunque profesionalmente siempre estuvo ligado al mundo del marketing y la comunicación, su vida era la literatura, según su biografía.

Comenzó a escribir con apenas ocho años, y el primer relato largo del que tenía recuerdo se titulaba 'Roca', la historia de un niño incomprendido que acababa transformándose en un simple pedrusco. En 1994 fue galardonado con uno de los premios de poesía más importante de aquel entonces, Premio Nacional Murcia Joven, por su poemario 'Infancia perdida', que sería publicado en 1995. Su novela de más éxito es 'Los crímenes azules' que ha superado las 600.000 copias digitales vendidas y está disponible en papel en todas las librerías desde otoño de 2017, bajo el sello UMBRIEL, de la editorial URANO. Lleva vendidos más de 2.000.000 de libros. Ha sido declarado el autor español más vendido de la historia en formato digital.