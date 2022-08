'A las mujeres de España: María Lejárraga', triunfa en el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla

La ceremonia de clausura de la XV edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum la noche de este sábado la entrega de los Premios Luna de Islantilla, en la que destacó al documental A las mujeres de España: María Lejárraga, de Laura Hojman, como merecedor del galardón al Mejor Largometraje, según un jurado oficial compuesto por la directora María Ripoll, la directora de casting Elena Arnao, los actores Sebastián Haro y Luichi Macías, y el realizador, guionista y montador de televisión Jaime Vicent.

Por su parte, el Premio Luna de Islantilla al Mejor Cortometraje recayó en la producción iraní The recess, de Navid Nikkhah Azad. Asimismo, los Premios del Público distinguieron al largometraje Pico Reja. La verdad que la tierra esconde, de Remedios Malvárez, y el corto Intentando, de Juan Manuel Montilla El Langui, ambas producciones españolas.

El largometraje ganador es un documental que ahonda en la figura de María Lejárraga, escritora y pionera del feminismo en España durante los años 20 del siglo pasado, y cuya producción vio la luz bajo el nombre de su marido, el empresario teatral Gregorio Martínez Sierra. Recogió el Premio Luna el productor de la cinta, Guillermo Rojas.

Rojas destacó "la importancia de este tipo de reconocimientos porque van a servir para que muchas más personas vean el documental y conozcan la historia de esta mujer, que fue una de las primeras feministas del país y de cuya existencia hemos tenido conocimiento durante la elaboración de otros dos documentales sobre las figuras de Rubén Darío y Antonio Machado".

La ceremonia, que tuvo lugar en los jardines del Hotel Estival Islantilla, sede oficial de la muestra, fue conducida por el actor Federico Aguado, y arrancó con la actuación de la Coral Polifónica de Isla Cristina y la Banda Musical Isleña, a la que siguió una intervención de bienvenida de los responsables institucionales de la Mancomunidad de Islantilla, entidad organizadora de la muestra.

El presidente de la Mancomunidad de Islantilla y alcalde de Lepe, Juan Manuel González, agradeció a la industria cinematográfica "que, un año más, esté presente para respaldar un proyecto que tiene como objetivo dar a conocer el destino al tiempo que se fomenta la cultura y el amor al cine". González recordó el vínculo de Islantilla con el cine a través de figuras como Luis Ciges, el actor que da nombre a este galardón, "y que honró con su presencia hace ya 23 años quedando tan enamorado del Festival que donó su Premio Goya, que guardamos como mucho cariño".

El presidente de la Mancomunidad quiso también reconocer "la intensa colaboración entre los municipios de Lepe e Isla Cristina en este proyecto" que comparten, y que "hace posible frutos tan satisfactorios como este Festival". Por su parte, el primer teniente de alcalde isleño delegado por el Ayuntamiento de Isla Cristina en la Mancomunidad de Islantilla, Francisco Zamudio, mostró su agradecimiento al trabajo del equipo organizador de la muestra, los patrocinadores que lo sostienen y hacen posible tanto a nivel privado como institucional, así como a la homenajeada, Ana Torrent.

Zamudio declaró que para quienes aman el cine y conocen a Torrent "en una gran pantalla desde que era una niña", forma "parte del acervo cultural y de la memoria sentimental de quienes comparten esta pasión", así como subrayó que su presencia era "un broche de oro para cerrar esta edición".

El delegado territorial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Norberto Javier, introdujo el Premio RTVA a la Creación Andaluza reafirmando "el compromiso de esta entidad con una industria que no solo es sinónimo de cultura, sino que implica el trabajo y el esfuerzo de muchos andaluces, lo que se traduce en empleo y en riqueza". Javier apeló también "al talento y al tesón de esta tierra", y quiso "felicitar y agradecer a quienes crearon, han hecho crecer y sostienen este Festival como una muestra de ambas virtudes".

La noche continuó con un homenaje a la actriz galardonada en esta edición en el Festival, quien estuvo arropada por amigos y compañeros de profesión, con la intervención especial vía mensaje audiovisual del actor Fele Martínez, quien le dedicó unas palabras con motivo de su reconocimiento. Martínez, que confesó que siente "una especial admiración y cariño" por Ana Torrent porque le acompañó en sus inicios, "hace ya más de 27 años", y tuvo "toda la paciencia" con él, felicitó a la homenajeada por "esta merecida distinción".

El director del Festival de Islantilla, Esteban Magaz, dedicó unas palabras a la protagonista de la noche destacando que "el cine español, que está lleno de maravillosas películas, no se entendería sin los ojos de Ana Torrent, fundamentales para contar la historia de ese gran cine de transición de los años 70, en el que trabajó a las órdenes de directores de la talla de Víctor Erice, Carlos Saura y Jaime de Armiñán, pero también con importantes talentos emergentes como fueron Julio Médem y Alejandro Amenábar, y más recientemente con directores como Isabel Coixet".

"Tuve la suerte de que cuando tenía seis años, alguien vino a mi colegio, me vio, se fijó en mí y me invitó a hacer una película, y así como el cine me atrapó, y aquí estoy hoy. Jamás habría sido actriz sin esas circunstancias por cómo soy yo, y por cómo era mi entorno en aquel momento. Después, he continuado trabajando, y he procurado formarme para finalmente decidir, conscientemente, que quería dedicarme a esta preciosa profesión a la que amo, y que me permite percibir el cariño de la gente, como es el caso de esta noche", destacó.

Torrent aseguró sentirse también "afortunada" porque "este trabajo te permite conocerte mejor a ti misma, meterte en la piel de los otros, abrirte a los demás, y ponerte en su lugar, y eso es muy enriquecedor como persona". También asistieron a esta gala profesionales de la industria cinematografica, como las actrices Claudia Gravy, Anna Allen, Eva Chico, Silvia Acosta y Elena Vilaplana; los directores Raúl Herrera, Carmen Rico, Laura Hojman, Remedios Malvárez, Paco Ortiz, Adán Pichardo y José David Díaz, así como al productor José Carlos de Isla.