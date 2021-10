Escribano, López Simón y Galván cierran hoy en Niebla la temporada taurina onubense

Manuel Escribano, Alberto López Simón y el gaditano David Galván ponen esta tarde broche a la temporada onubense tras ese paseíllo que anuncia la Monumental del Condado de Niebla frente a un encierro de Buenavista que a tenor de las fotografías que andan circulando sobre los toros que aporta el hierro sevillano, lucen estos buena presencia.Andan Escribano y López Simón con muy buenas sensaciones esta temporada y a la cuota de rostros conocidos para el público aporta David Galván las buenas sensaciones que como torero siempre dejó sobre el ruedo.Veintiún festejos trae sobre sus espaldas Escribano y otros quince certifican también la buena temporada que el madrileño López Simón ha cuajado en los ruedos. Un torero que precisamente esta tarde reaparece tras recuperarse de ese percance sufrido en la reciente Feria de Otoño celebrada en la madrileña plaza de Las Ventas. Una sola actuación, aunque intensa con ese corte de dos orejas al lote de Osborne es el balance que presenta el curriculum de David Galván, otro de los toreros a los que esta situación de pandemia ha dejado en circunstancias duras.

Cuatro festejos, con el de esta tarde, confirman a Niebla como referente en la temporada

Pero sin lugar a dudas este repaso que concretamos sobre la plaza iliplense no es sólo cuestión de que esta tarde celebre el festejo que de forma oficial cierra la temporada onubense sino que ese discurrir de este 2021 ha venido a certificarla como la plaza de toros de la provincia con más espectáculos celebrados. Y eso sí que llama la atención si se tiene en cuenta que otras plazas de certera puntualidad en la temporada como puedan ser Valverde o Zalamea este año se han quedado cerradas a cal y canto sin festejos que llevarse a la boca.Y en añadir méritos cuenten ustedes que no sólo Niebla cerrará hoy temporada sino que por mayo, cuando la calor apretaba duro ella fue la primera en inaugurarla con el jinete de la tierra Andrés Romero abriendo su particular temporada y los hermanos Jiménez haciendo lo que pudieron frente a una corrida de Torrehandilla y Soberbina.Esta tierra siempre le puso dos referencias muy taurinas a la temporada española. Bastantes fechas antes de que Valdemorillo celebrase su festejo, Lucena del Puerto le había pegado ya dos capotazos al frío celebrando toros por San Vicente, su patrón.Muchos meses después, Niebla por Tosantos y las calles atestadas de los peros de Galaroza y las nueces y castañas frescas de la temporada serrana, certificaba el cerrojazo a la temporada una vez que Jaén y Gibraleón, por San Lucas, habían echado ya la persiana.Ahora, esta Monumental del Condado, ideada en su día para acoger más las capeas que festejos taurinos, ha vuelto a florecer de nuevo como plaza activa. No fue fácil porque el tiempo y los especuladores que habían forzado tanta inmoralidad taurina la habían condenado al ostracismo. Al silencio y a la hierba crecida. Quizás por eso ahora ilusione que una plaza cómoda en su escaso tendido haya proyectado esa imagen de actividad y que lo haya concretado en todo tipo de festejos.

Escribano, la reaparición de Simón y el buen gusto de Galván, datos para esta tarde de toros

Una corrida de toros mixta en aquel inicio de mayo, la novillada sin caballos que protagonizara en su momento el novillero de Hinojos Diego Vázquez y una excelente novillada de Chamaco aquel 11 de julio se unen a las buenas sensaciones que dejaran sobre el ruedo iliplense el joven rejoneador Alexis Navarro y los novilleros con caballos José Ruiz Muñoz y Manolo Vázquez el 8 de agosto con un encierro de Albarreal.Este es el currículo que presenta Niebla, la plaza que bajo ese ostentoso título de Monumental se ha hecho esta temporada más grande que nunca. Esta tarde vuelve de la mano de uno de los hombres que a través de esa gira de reconstrucción la sacó en 2020 de su letargo como es el caso del empresario granadino José Antonio Cejudo El Güejareño.