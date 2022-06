Emilio Silvera ante su oportunidad de oro en La Maestranza

Un vestido verde y oro de su padre aguarda en la silla de la habitación que llegue esta noche. Emilio Silvera se viste de torero hoy para torear en fecha de Corpus en Sevilla.Por detrás hay ya seis temporadas de novillero desde aquel 23 de enero de 2016 en Lucena del Puerto. Una tarde bonita e ilusionante a las puertas de una Huelva que le esperaba y para colmo se lo encontró. Navegar en aguas novilleriles no era fácil entonces ni lo es ahora. La carrera de Emilio Silvera se desenvolvía esas temporadas hasta llegar al 2019 donde su presencia se duplicó en paseíllos. Todo iba camino de cuajarse en la realidad de una alternativa que casi nadie hubiera situado fuera de Huelva. Más aún si la tarde de su presentación con caballos en La Merced deja un saldo de oles y pasión tan intenso como el que provocó la figura de este nuevo Silvera frente a dos utreros de José Luis Pereda. Dos novilladas en 2021. Villaseca de la Sagra con Cebadas y Murteiras en Cortegana.Dos había toreado en 2020 gracias al invento de la Fundación Toro de Lidia y once había cumplimentado en 2019 hasta que lo frenó el Covid.El sueño lo corta de raíz un mal bicho llamado Covid que deja como efectos secundarios en la carrera de Silvera el escueto saldo de dos festejos por campaña.Lo demás viene por añadidura. La dificultad, la lucha y lo que pocos esperaban, que no esté en la agenda de toreros pensados para las Colombinas de 2022.Puestos así de dramáticos lo más lógico de pensar es que el ánimo del torero estuviera pendiente de auto preguntarse, ¿qué está pasando?.Pero no, la pregunta de Emilio Silvera versa sobre como saldrá el lote del maestro Espartaco hoy en Sevilla porque ahí está la clave de una ocasión que ha puesto de nuevo en la fecha más llamativa del abono novilleril sevillano a este novillero. Un paseíllo donde el torero debe pensar no en convencer a los que lo siguen sino a los que nunca le han prestado atención. Habla de eso, de Sevilla, de esa Huelva que de momento no le anuncia, de prepararse lo mejor posible a puerta cerrada en el campo y de estar feliz con lo que tiene. Ayer compartía tentadero con Manzanares en la finca de Miguel Báez con Paco Ojeda y Silvera padre observando el tema. Más de esta charla hace escasamente cinco días donde Silvera se midió frente a un cuatreño en tierras de Pelegrín. En casa de Manuel Ángel Millares surge esta entrevista con un tipo que a nivel de confianza está pletórico. Al menos lo suficiente como para que los demás le creamos cuando dice que hoy triunfa en Sevilla. Bueno dice eso y más cosas. Las que vienen seguidamente a esta introducción y a la primera pregunta de esta entrevista a pocas horas de que se vista de torero.

–¿Sevilla es ahora mismo casi todo para entender lo que debe pasar?–Pues sí. Todo eso pero además una ilusión, una confianza en que me he preparado a conciencia y que debe dejar el rédito suficiente con el que cubrir una temporada donde hay muchas cosas que lograr.

–Novillos de Espartaco. En principio qué sensaciones te deja el ganado?–Todas buenas. Hace dos años le toree una suya en Aracena, me sirvió para clasificar a la final de novilladas y por suouesto le tengo confianza. El maestro es una persona a la que le tengo una gran admiración porque siempre nos da todo y creo que tanto él como yo nos merecemos que esta noche la cosa salga bien.

–¿Has pensado que hoy casi puede significar despedirse como novillero en esta plaza?–Se tiene en mente, claro que sí. No es lo principal porque el objetivo es triunfar, disfrutar de ese ambiente que va a traerme mucha gente de Sevilla y también de Huelva; cuajar la ocasión, llamar la atención y mirar ya a una alternativa para final de temporada o principio de la siguiente.

–¿Confias en qué?–En mis ganas de ser torero. Por encima de que me haya preparado mucho en el campo, toros a puerta cerrada, yo creo que mis ganas tienen que ser el argumento. Triunfar esta noche pasa por mostrar mi garra como torero como única forma de convencer.

–Pregunta directa. ¿Te hubiese gustado tomar este año la alternativa en Huelva?–Respuesta directa: sí. El caso es que parece ser que no estoy en los carteles porque a mí nadie me ha llamado este año para torear en Colombinas. El empresario es quien hace los carteles y si no me ha llamado ahora otra vez será. Es verdad que en pandemia nos ofrecieron tomarla y no nos pareció oportuno. De cualquier forma lo importante es hoy Sevilla y Madrid en Julio. Después ya veremos que pasa.

–Imagino que recuerdas esa noche de Maestranza y un torero a cara perro con un traje azabache hecho jirones con esparadrapo por todos lados.–La recuerdo y me llena de orgullo como torero. Claro que sí. Y cuando hablo de garra pienso en eso y en como las figuras están este año cada tarde. Claro que lo pienso y sé que el principio del triunfo es eso. Después está cuajar un toro de la forma que tu sientas pero lo primero es no dejarse nada en hotel y no me lo voy a dejar. Aviso.

–Después de Sevilla hay sueños que pasan ¿por dónde?–Pues en estar en el circuito importante de las novilladas, anunciarte en carteles que merezcan la pena y si todo va como se piensa pues buscar a final de temporada un sitio bonito y tomar la alternativa si no ha podido ser en mi tierra.

–¿La Maestranza es bonita?–Hombre, ese es un escenario espectacular.